CSA x Ferroviário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/07) pela Copa do Nordeste

CSA x Ferroviário-CE disputam hoje, quarta-feira (09/07), as quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CSA x Ferroviário CE ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o CSA foi vice-líder do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Ferroviário ficou em 3° lugar no Grupo A e somou 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos.

CSA x Ferroviário (CE): prováveis escalações

CSA: Gabriel Felix, Felipe Albuquerque, Betão, Islan, Enzo, Luciano Naninho, Camacho, Gabriel Vieira, Gustavo Nicola, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques.

Ferroviário: João Vitor, Kauê Leonardo, Léo Paraíso, Wesley Junio, Ailton Santos, Ramires, Kevin Rivas, Gharib, Natan, Felipe Cruz, Ciel.

FICHA TÉCNICA

CSA x Ferroviário

Copa do Nordeste

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 09 de julho de 2025, 19h