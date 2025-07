VÍDEO: Jornalista do 'Desimpedidos' se surpreende com distância entre estádios de Remo e Paysandu

A jornalista Gabriela Martins, do canal Desimpedidos, estava em Belém e chamou atenção nas redes sociais e de seus seguidores ao mostrar a distância curtíssima entre os estádios do Paysandu e do Remo. Na publicação, que rapidamente viralizou, Gabriela mostrou que a Curuzu (Paysandu) e o Baenão (Remo) estão separados por apenas dois quarteirões, cerca de 200 metros de distância, reforçando ainda mais intensidade do maior clássico do futebol paraense.

Veja o vídeo

A proximidade entre as arenas, algo bastante incomum para times de grande rivalidade, foi mencionada pela jornalista como um elemento peculiar que aumenta ainda mais a paixão característica do Re-Pa, considerado um dos clássicos mais tradicionais do Norte do país e uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)