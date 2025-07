Ainda no Z4, Paysandu soma 10 pontos nas 5 últimas rodadas e alcança pontuação de G4

O Paysandu ainda está na zona de rebaixamento da Série B, mas é inegável a evolução da equipe nas últimas rodadas, principalmente com a chegada do técnico Claudinei Oliveira, que conseguiu “arrumar a casa”, além da chegada de alguns jogadores. Levando em consideração as últimas cinco rodadas, o Paysandu estaria brigando na parte de cima da tabela e estaria dentro do G4.

Nos últimos 15 pontos disputados no Brasileirão da Série B, o Paysandu conquistou 10, fazendo com que a equipe saísse da incômoda lanterna da competição. Nesse período o clube bicolor conquistou o seu primeiro triunfo na Série B apenas na 12ª rodada, no confronto diante do Botafogo-SP, na Curuzu, vencido por 1 a 0.

Os números do Paysandu são animadores, principalmente pela consistência da equipe nas partidas. Desde que o técnico Claudinei Oliveira chegou, o Paysandu tomou apenas um gol em quatro partidas, na vitória diante da Ferroviária-SP. O clube, com os 10 pontos conquistados nos últimos 15, ficaria na segunda posição da Série B. Nesse recorte, o Paysandu só ficaria atrás do Coritiba, que conquistou 11 pontos nesse período.

Técnico Claudinei Oliveira está invicto à frente do Papão (Matheus Vieira/Paysandu)

Essa melhora do Paysandu inclui três vitórias seguidas na competição nacional, sendo uma delas contra o Remo, seu maior rival, no clássico Re-Pa, vencido por 1 a 0, gol de Diogo Oliveira. Além de Coxa (11 pontos em cinco jogos) e Papão (com 10 pontos em em cinco partidas), o Atlético-PR somou 10 pontos, o Athletico-PR e o Athletic-MG somaram 9. O Remo, rival do Paysandu, nesse mesmo recorte somou 7 pontos.

Fazendo a mesma relação com outros clubes, a zona de rebaixamento da Série B seria composta pelo Cuiabá (4 pontos em 15), CRB, Operário-PR e Volta Redonda-RJ (com 3 pontos em 15).

O próximo compromisso do Paysandu na Série B será no sábado (12), contra o Atlético-GO, às 18h30, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal O Liberal e também pela Rádio Liberal +.