Colombiano Cantillo pode estrear no Remo diante da Chape e elogia torcida: 'impressionante'

O Remo apresentou oficialmente o meio-campista colombiano Víctor Cantillo, de 31 anos. O jogador estava atuando no Huracán, da Argentina, onde fez uma temporada com poucos jogos. Em entrevista coletiva, Cantillo, que já jogou em Belém contra o Remo, quando estava no Corinthians, elogiou a torcida do Remo, falou que está em fase ade adaptação, mas que está preparado para atuar com a camisa azulina, caso o técnico António Oliveira queira utilizá-lo diante da Chapecoense-SC, no próximo sábado (12), em Chapecó (SC).

“Sempre tem um período de adaptação, cheguei nesta semana e estopou me colocando à disposição para poder estar bem nas partidas. Se o treinador optar por mim, estar bem e ajudar o grupo”, disse.

Cantillo já treina no Remo desde a semana passada, busca melhorar seu condicionamento físico e comentou sobre qual a melhor posição para atuar.

“Depende do posicionamento que o treinador utilizar. Aqui no Brasil sempre joguei de primeiro volante, mas posso jogar de segundo também, sem nenhum problema. O treinador quem decide”, falou.

O jogador enfrentou o Remo na Copa do Brasil de 2023 e esteve em campo em Belém, no jogo de ida, vencido pelo Leão Azul por 2 a 0. O novo volante azulino comentou sobre a força da torcida do Remo e afirmou que se impressionou com a forma como o torcedor do Leão apoia o clube.

“O Remo tem uma torcida imensa e apaixonada por suas cores. Naquele dia (jogo contra o Corinthians) foi impressionante, com estádio lotado. É sempre bom jogar com o estádio cheio e ajudar o grupo, que é o mais importante”, comentou.

Cantillo atuou quatro temporadas pelo Corinthians (Samara Miranda / Remo)

Volta ao Brasil

O atleta colombiano decidiu voltar ao Brasil, após a apresentação do projeto de retorno do Remo à Série A e comentou os motivos de ter feito apenas quatro partidas na atual temporada.

“[Retornar ao Brasil] foi uma decisão fácil para mim, foi um lindo projeto que me comunicaram que é colocar o Remo na Série A. Vamos tentar conseguir o objetivo. Cheguei na Argentina um pouco tarde, o grupo já tinha começado os trabalhos e o treinado montou sua equipe assim, com um time que fazia boas partidas e era difícil de entrar. Fizemos uma grande temporada, chegamos a jogar (Argentino) e também avançamos na Sul-Americana. Foi um pouco difícil do treinador modificar a equipe”, finalizou.

Catillo acumula passagens por vários clubes colombianos como o Atlético Nacional, Depor FC, Leones FC, Deportivo Pasto, além do Junior Barranquilla. No Brasil atuou por quatro anos no Corinthians. Seu último clube foi o Huracán-ARG, onde fez apenas quatro partidas.

A escalação de Cantillo depende também de sua regularização no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), já que trata-se de uma transferência internacional. A abertura da janela de transferência inicia nesta quinta-feira (10).