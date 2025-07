Lateral do Remo ficou traumatizado após dor no peito e fala sobre retorno: 'luta mental'

O lateral-direito Marcelinho voltou a vestir a camisa do Remo no empate sem gols com o Cuiabá, no último sábado (5), no Mangueirão, pela 15ª rodada da Série B. O retorno, após três partidas fora, representou mais um passo do jogador no duelo contra sua própria mente.

Marcelinho havia sido afastado por precaução médica depois de passar mal ainda no primeiro tempo da partida contra o Operário, pela 11ª rodada, no mesmo Mangueirão. Titular naquele jogo, ele deixou o campo sentindo dores na região do tórax. O episódio o fez pensar no pior.

“Contra o Operário, pensei que fosse meu coração. Graças ao staff do Remo, fiz os exames e deu tudo normal. Só que isso ficou na minha cabeça, atrapalhando”, relembrou o jogador, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (8), no Baenão.

Batalha Mental

Com 25 jogos na temporada, Marcelinho chegou ao clube no início do ano e assumiu de vez a lateral após a saída de Kadu, emprestado ao sub-20 do Botafogo. Mas, desde o susto, enfrentou uma batalha interna para retomar a confiança. “Fiquei bastante ansioso, até hoje sinto algumas coisas em relação a isso. Mas, graças a Deus, meu coração está 100%”, contou.

Apesar da liberação médica e do bom condicionamento físico, o lateral admitiu que o maior desafio tem sido mental. “Fiz todos os exames, é só minha mente que está lutando contra mim. Mas eu estou tentando lutar contra ela. Todo mundo está me ajudando, todo staff do Remo. Faço terapia pra me ajudar, e graças a Deus estou melhorando porque isso é muito difícil você lutar contra a sua mente”, contou.

Contra o Cuiabá, Marcelinho voltou a campo como titular e avaliou positivamente o desempenho da equipe, apesar do placar zerado. “Fizemos um grande jogo, infelizmente não conseguimos concluir em gol, mas é tirar proveito das coisas boas que nós fizemos”.

Próximo jogo

O próximo desafio do Remo será fora de casa, no sábado (12), contra a Chapecoense, pela 16ª rodada da Série B. O Leão está em 5º lugar, com 24 pontos — mesma pontuação do Avaí, que abre o G4. Já a Chape é a 7ª colocada, com 22, e vem de vitória fora de casa, o que torna o confronto um duelo direto por posições na parte de cima da tabela.

“É um jogo muito difícil, confronto direto. Eles tiveram resultado positivo fora de casa, então é trabalhar pra buscar os 3 pontos e entrar no G4”, projetou Marcelinho.

Ciente da disputa acirrada pela parte de cima da tabela, ele reconheceu o equilíbrio do campeonato. “A Série B é muito acirrada. Se tira pela Chape: se não ganha ontem, ficava lá com 19 pontos. Se empatasse, ficava com 20, ainda lá embaixo, mas ela ganhou e encostou na gente. A gente tem que pensar só na gente. Se a gente ganhar, entra no G4”, disse.