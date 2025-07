VÍDEO: torcedora tatua rosto de ex-jogador do Remo, Thiago Galhardo, nas costas e viraliza

Uma torcedora chamou atenção nas redes sociais ao tatuar o rosto do atacante Thiago Galhardo, atualmente no Santa Cruz e com passagem pelo Clube do Remo, nas costas. A fã, identificada como Andreza, de 23 anos, publicou um vídeo mostrando o resultado da homenagem, que também foi compartilhado pelo próprio jogador.

A tatuagem foi feita pelo artista JP, conhecido como “tatuador das estrelas”, e o procedimento aconteceu na própria casa de Galhardo, no Recife. No vídeo, o atleta aparece acompanhando a sessão ao lado da torcedora.

Além da tatuagem nas costas, Andreza também raspou parte do cabelo e desenhou as iniciais “TG”, como mais uma homenagem ao ídolo.

Essa não é a primeira vez que a fã eterniza sua admiração por Thiago Galhardo na pele. Segundo postagens anteriores, há cerca de um ano ela já havia tatuado o rosto do jogador na perna.

A fã acompanha Galhardo por onde ele passa. Já esteve em Goiânia, quando o atleta defendeu o Goiás; em Fortaleza, no período em que jogou pelo clube cearense; e agora no Recife, onde foi anunciado como reforço do Santa Cruz para a temporada 2025.

O jogador tem uma ligação com o futebol paraense. Em 2013, ele foi emprestado ao Remo para a disputa do Campeonato Paraense, e no ano seguinte defendeu o Cametá, também no Parazão.