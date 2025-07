Atacante Felipe Vizeu chega a 13 jogos sem marcar e vive má fase no Remo

Contratado com pompa e com a expectativa de ser o "homem-gol" do Remo, Felipe Vizeu ainda não rendeu o esperado. O camisa 9 não balança as redes há 13 partidas e vive má fase no elenco azulino.

Com passagens por grandes clubes, como Flamengo, Atlético-GO e Grêmio, Vizeu chegou ao Remo após duas temporadas no Criciúma. Com o time catarinense, disputou a Série A, fez 37 jogos e marcou sete gols no ano, mas viu a equipe ser rebaixada. Com isso, o Leão Azul decidiu apostar no centroavante, contratando o atleta para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro.

Contudo, o desempenho está aquém do esperado. Felipe Vizeu, que começou jogando com a camisa 33 - número simbólico para a torcida -, já fez 25 jogos com a camisa do Leão Azul nesta temporada e marcou apenas três gols: um na Série B e dois no Campeonato Paraense, com média de 0,12 gol por partida. Além disso, o atacante deu duas assistências, ambas no Parazão.

A última vez que o centroavante balançou as redes foi contra a Ferroviária-SP, na primeira rodada da Série B. Na ocasião, Vizeu marcou o gol azulino no empate por 1 a 1 fora de casa. Desde então, o clube disputou 15 jogos, e o atacante entrou em campo em 13 deles, mas passou em branco.

Mesmo sem marcar nesse período, o Leão Azul venceu sete partidas, empatou cinco e sofreu três derrotas. O artilheiro da equipe tem sido outro atacante vindo do Criciúma: Pedro Rocha, que soma 12 gols.

Na última partida do Remo, Felipe Vizeu entrou no início do segundo tempo para tentar levar a equipe ao gol. Contudo, o atacante fez mais uma partida sem grandes ações ou participações no setor ofensivo. O jogo terminou 0 a 0, e sua atuação foi criticada pela torcida presente no Mangueirão. Ao final do confronto, torcedores manifestaram insatisfação com o desempenho do jogador.

Em coletiva após o duelo, o técnico Antônio Oliveira falou sobre a performance do centroavante e afirmou que não desiste de seus atletas.

O Remo está na quinta posição da tabela, com 24 pontos. O próximo desafio será contra a Chapecoense-SC, no domingo (13), na Arena Condá. Se vencer, o Leão Azul pode retornar ao G-4.