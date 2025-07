Com empates na rodada, Remo fica fora do G-4 e Paysandu encaminha saída do Z-4; confira a tabela

Remo e Paysandu entraram em campo no último sábado (5) com objetivos diferentes na Série B. O Leão Azul buscava o retorno ao G-4, enquanto o Papão tentava a vitória para se aproximar de sair da zona de rebaixamento. No entanto, a dupla tropeçou. Em casa, o time azulino ficou no empate sem gols com o Cuiabá-MT; já o Papão, em Santa Catarina, também empatou por 0 a 0 com o Avaí-SC.

Com o empate sem gols diante do Dourado, o Remo somou apenas um ponto na tabela e chegou aos 24. A pontuação deixou o Leão Azul momentaneamente no G-4. No entanto, o resultado da partida entre Avaí e Paysandu fez o time de António Oliveira retornar à quinta colocação.

O Leão da Ilha também soma 24 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Na 16ª rodada, o Remo enfrentará a Chapecoense-SC, fora de casa. O duelo ocorre no domingo (13), na Arena Condá.

Já o Paysandu, apesar do empate, deu um salto importante em sua recuperação no campeonato. Com o resultado diante do Avaí, a equipe somou mais um ponto na tabela de classificação, chegando a 14, e com a "ajuda" dos rivais Volta Redonda-RJ e Amazonas-AM, que perderam na rodada, o Bicola saltou da 19ª para a 17ª colocação – a porta de saída do Z-4.

O clube bicolor aguarda agora o resultado da partida entre o Athletic-MG, atual lanterna, e o América-MG, que ocorre nesta segunda-feira (7), às 21h. Em caso de vitória do Esquadrão de Aço, o time chega a 15 pontos e ultrapassa o Paysandu.

Ainda assim, o Papão segue a apenas dois pontos de deixar a zona da degola. O primeiro time fora do Z-4 é o Criciúma-SC, com 16 pontos.

Além disso, com o resultado diante do Leão da Ilha, o time de Claudinei Oliveira chegou a quatro jogos sem perder no campeonato, após ter amargado um início ruim na competição. O próximo compromisso é em casa, contra o Atlético-GO, no sábado (12), na Curuzu.