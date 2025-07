Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Atlético-GO; veja os valores

O Paysandu iniciou neste domingo (6) a comercialização dos ingressos para a partida contra o Atlético-GO, marcada para ocorrer no sábado (12), às 18h30, no Estádio da Curuzu. Os bilhetes iniciam com um lote promocional, tanto para o setor de arquibancada, quanto para as cadeiras.

A conquista de um ponto, após empate sem gols diante do Avaí-SC, fora de casa, fez o Paysandu subir duas posições. A luta para fugir da zona de rebaixamento continua árdua e para isso, o fator casa vem ajudando o Papão desde que o técnico Claudinei Oliveira assumiu a equipe. São três vitórias em Belém e um empate fora mostrando a força bicolor diante do seu torcedor.

Para a partida contra o Dragão, os ingressos iniciam com o valor de R$50 o setor arquibancada e R$100 a cadeira. Após a venda do primeiro lote, os preços passarão a ser R$60 e R$120 respectivamente. O mesmo ocorrendo com o ingresso feminino, que inicia a venda no valor de R$40 e posteriormente passará a custar R$50. Os ingressos estão disponíveis em todas as lojas do Paysandu espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

Meia-entrada

Os estudantes podem adquirir seus ingressos na sexta-feira (11), no horário das 9h às 17h, nas bilheterias do Estádio da Curuzu.

Gratuidades

Serão disponibilizadas 100 entradas para crianças, 200 para idosos e 250 para pessoas com deficiência. Para ter direito aos ingressos, será necessário realizar um cadastro de um formulário online no site.