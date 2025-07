Técnico do Paysandu avalia ponto somado diante do Avaí e elogia torcida bicolor: 'um absurdo'

O empate sem gols entre Avaí-SC x Paysandu, na Ressacada, em Florianópolis (SC), manteve a sequência invicta do técnico Claudinei Oliveira ao comando do papão. São quatro partidas à frente do time bicolor, com três vitórias e um empate, 12 pontos disputados e 10 conquistados. O técnico avaliou o empate, lamentou a perda do atacante Diogo Oliveira e encarou o resultado como positivo.

“A ideia nossa para o jogo era um jogo um pouco diferente do que foi. Infelizmente perdemos o Diogo, que é um cara que é para sustentar a bola na frente. E até a saída dele o time estava conseguindo ter mais ações ofensivas. Com a saída do Diogo entrou o Wendel, cara mais de velocidade, que já não tem tanta sustentação de bola e a gente sentiu isso. Como sentimos também a ausência do Garcez, que é um cara da transição, que vem fazendo bons jogos. Que tem esse arrasto para a transição”, disse.

Claudinei falou do momento em que o Paysandu vive no campeonato, uma etapa de recuperação, mas salientou que, mesmo não levando a vitória, o Paysandu ganhou posições na tabela de classificação e está cada vez mais próximo de deixar o Z4.

“O saldo é muito positivo. Vencemos três jogos e subiu um pouco na classificação. Hoje, com o empate, ganhamos duas posições. Dez pontos em quatro jogos e mesmo não ter sido o melhor resultado [dos quatro times do Z4], foi um resultado que nos deu duas posições. Então, a gente ganhou duas posições. Agora é trabalhar a semana, descansar, para no próximo jogo buscar a vitória em casa”, falou.

O treinador não escondeu a felicidade de manter uma sequência boa, com o Paysandu atuando de forma mais equilibrada e os resultados aparecendo. Claudinei falou das partidas e agradeceu à diretoria e ao staff, por todo o esforço que foi feito para que o Paysandu tivesse a recuperação na competição e mais uma vez fez elogios ao torcedor do Paysandu, que lotou o setor visitante na Ressacada.

“Estou muito feliz. São quatro jogos sem perder e três sem tomar gols. Hoje foi o jogo que a gente sofreu um pouquinho mais, não conseguiu fazer as transições que a gente tinha fazendo em outros jogos [...] Eu acho que o momento que eu cheguei até hoje, tudo que foi pedido, a diretoria atendeu. Tudo que foi pedido, os jogadores fizeram. Vocês viram a torcida hoje aí? O que fizeram aqui em Florianópolis é um absurdo. Já dirigi grandes equipes e nunca tive grandes equipes de torcida de massa como o Paysandu e nunca tive um retorno desse aí. A grandeza do Paysandu está na sua torcida e isso é inegável”, comentou.

Atualmente o Paysandu ocupa a 17ª posição na tabela da Série B com 14 pontos, dois a menos que o primeiro time fora do Z4, o Botafogo-SP, que possui 16. O próximo jogo do Papão na Série B está marcado para o sábado (12), às 18h30, no Estádio da Curuzu, contra o Atlético-GO.

