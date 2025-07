Paysandu e Atlético-GO se enfrentam 7 anos após goleada que resultou em rebaixamento na Curuzu

Paysandu e Atlético-GO se reencontram na Série B do Campeonato Brasileiro após sete anos. O Dragão foi o responsável direto pelo rebaixamento do Papão na Segundona de 2018, e as equipes voltam a se enfrentar no mesmo palco daquela ocasião: o Estádio Curuzu, em Belém.

Naquela partida decisiva, o Atlético-GO venceu os bicolores de virada por 5 a 2, confirmando o rebaixamento do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. Apesar da campanha ruim em 2018, o Papão conseguiu se recuperar na reta final da competição, ficando cinco jogos sem perder — com dois empates e três vitórias consecutivas.

Se tivesse superado o Dragão, o time paraense teria alcançado 46 pontos, igualando-se ao Oeste, que apenas empatou com o Boa Esporte, em Varginha. Nesse cenário, o time paraense ficaria à frente no número de vitórias. No entanto, com a derrota, o Papão encerrou a competição com 43 pontos, na 17ª colocação.

Nesta temporada, a situação do Paysandu é bastante semelhante à de sete anos atrás, com o time também na zona de rebaixamento da competição. Contudo, desta vez, o clube conta com um fator essencial: tempo. O Papão vem de uma sequência positiva de quatro jogos sem perder e, para superar o Atlético-GO, precisará contrariar os números, que atualmente favorecem o Dragão.

No histórico recente, Paysandu e Atlético-GO se enfrentaram oito vezes, com vantagem clara para o time goianiense: cinco vitórias do Dragão, dois empates e apenas um triunfo do Papão. Quando os jogos foram disputados em Goiânia, o Atlético-GO venceu todas as quatro partidas. Já em Belém, no estádio do Paysandu, foram quatro confrontos, com um triunfo do Papão, dois empates e uma vitória do Atlético.

As equipes entram em campo neste sábado (12), às 18h30, no Estádio Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada da Séire B. A partida é decisiva para o time bicolor, que pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória, desde que conte com um tropeço de adversários diretos, como o Criciúma e Botafogo-SP. Acompanhe a transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e a narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)