Ex-jogador do Remo é ignorado por influencers na Farofa da Gkay; veja

O evento mais badalado do ano terminou e deixou o melhor do entretenimento para o público. A Farofa da Gkay iniciou na última segunda-feira (5) e vem encerrando nesta quinta-feira (8). Uma situação inusitada deixou os paraenses eufóricos. A festa, que sempre é marcada por muita pegação, deixou algumas pessoas desconcertadas após foras. Foi o caso do ex-atleta do Clube do Remo,Thiago Galhardo. O jogador foi flagrado sendo ignorado por duas influenciadoras digitais.

As duas estavam dançando juntas, quando, ao fundo, aparece o jogador com um copo de bebida na mão. Mas quando a dupla notou a presença do atleta, logo se afastou rapidamente, além de demonstrar desprezo pelo atacante. A cena viralizou nas redes sociais!

