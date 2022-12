Copa do Mundo 2022: Mbappé é o principal artilheiro da competição; confira quem pode ultrapassá-lo

Com cinco gols, o atacante francês, Kylian Mbappé, lidera o posto de artilheiros da Copa do Mundo do Catar 2022. Pelo menos, até o início da fase de quartas de final da competição. Kylian Mbappé é o líder de um dos melhores ataques da Copa, a considerar o quesito desempenho e dados ofensivos.

A França marcou nove gols em quatro jogos. Portanto, Mbappé conserva um número extremamente favorável: ele marcou mais da metade dos gols da França na Copa do Catar.

Se continuar atuando com esse nível e a França seguir passando de fase, o atacante pode se aproximar do título de melhor jogador do mundo - historicamente, a Copa do Mundo tem um peso relevante na escolha.

Mbappé é o homem gol da França, atual campeã mundial (THANASSIS STAVRAKIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Abaixo de Mbappé, há nove jogadores com três gols no Mundial, sendo que sete continuam disputando a Copa do Mundo, portanto, ameaçando o reinado parcial do Francês. São eles: Gakpo (Holanda), Giroud (França), Messi (Argentina), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Saka (Inglaterra) e Richarlison (Brasil).

O brasileiro Richarlison já disse que, apesar dos números individuais postivos, prioriza outro tipo de premiação. “Quero ser campeão primeiro”, avaliou, após marcar um dos gols brasileiros na vitória contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, por 4 a 1.