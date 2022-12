Masturbação antes do jogo: esposa de jogador sugere hábito para a melhora do desempenho

Vera Ribeiro, terapeuta sexual e esposa do goleiro Rui Patrício, de Portugal, deu um conselho inusitado para a seleção melhorar o seu desempenho na Copa do Mundo. Ela incentivou que os jogadores se masturbem antes das partidas. Formada em psicologia e com mestrado em sexologia clínica, Vera disse que o hábito pode aliviar o estresse e ajudar no desempenho dos atletas.

"O jogador de futebol não deve se abster de ter relações sexuais antes dos jogos, mas também sabemos que, em termos de rotina, também não estão em contato com as famílias", explicou a profissional.

Os jogadores estarão de volta a campo neste sábado (10), para o duelo das quartas de final contra a seleção de Marrocos, e ainda não se sabe se irão aderir à prática.

Rui Patrício, goleiro da seleção portuguesa, com sua esposa, Vera Ribeiro (Reprodução Instagram)

Masturbação antes do jogo melhora o desempenho?

A prática de masturbar-se antes do jogo pode de fato ser útil, explica Jairo Bouer, psiquiatra e especialista em sexualidade. Alguns estudos mostram que a relação sexual ou masturbação um pouco antes do exercício pode ajudar na liberação de testosterona e, consequentemente, melhorar o desempenho no esporte ou na prática de exercícios. Ainda segundo ele, não há evidência de que a atividade sexual praticada antes do esporte possa prejudicar o desempenho da pessoa. Isso, na verdade, é um mito.

Segundo especialistas, a duração do sexo ou da masturbação é curta e a frequência não é tão intensa, o que não influencia tanto no corpo, se pensarmos em resposta muscular. "Talvez, o que a gente pode pensar é que fazer sexo imediatamente antes do esporte, principalmente se for intenso, pode cansar a pessoa. Seria bom que ela fizesse uma reposição das calorias, se alimentasse bem e esperasse um tempo para descansar antes de participar da atividade esportiva, principalmente se for profissional", explica Jairo Bouer.

"Existem dados que mostram que se você usar 80% da sua capacidade em um treino ultraintenso, em cinco minutos você consegue uma reposição total de glicogênio muscular. Então, não vai ser o sexo antes da academia que vai afetar seu potencial", afirma a fisiologista do exercício Bianca Vilela.

Praticar sexo antes do esporte é bom ou ruim?

Pensando na fisiologia, transar ou se masturbar não induz piora em atividade alguma, mas existem reações do organismo muito particulares, conforme explicam os especialistas:

Algumas pessoas respondem com sono e preguiça ao sexo, pela queda hormonal gerada após o orgasmo. Nestes casos, uma prática sexual pouco antes de uma intensa atividade física pode não fazer sentido.

Outras pessoas ficam felizes depois de transar, devido aos níveis de hormônios relacionados ao prazer, como endorfina. Essa pessoa vai se exercitar com mais gás, menos ansiedade e menos distrações, o que pode deixar a atividade física ainda mais produtiva.

Existem esportistas que aliviam suas tensões no sexo e conseguem competir ou se preparar com maior foco e sem nervosismo.

Como não há uma "regra clara", a dica é ter bom senso entre fazer ou não fazer.

Tenha em mente que não há evidências que a privação de sexo melhora o foco no esporte. É só uma escolha.

