Secou? Veja seis benefícios de usar lubrificante no sexo, mesmo estando ‘molhada’

A importância do uso do lubrificante íntimo na relação sexual vai além do momento da penetração. Grande aliado dos casais que sofrem com problemas de lubrificação, o produto também aumenta o prazer, diminui possíveis lesões e até reduz o risco de alguns problemas ginecológicos. Pensando nisso, o OLiberal.com listou seis benefícios para utilizar o lubrificante no sexo. Confira quais são:

Tornam a relação sexual mais prazeroza

O uso do lubrificante torna o sexo mais suave e gostoso. Ele faz com que tudo deslize mais fácil. Para quem tem vulva e sofre com sensações dolorosas durante o sexo ou a masturbação, ele é um ótimo auxilio. Para ter um prazer mais prolongado, prefira sempre os a base de água. Outras composições (como silicone, óleo ou petróleo) agridem o organismo.

Ajuda no sexo anal e oral

Não há como fazer sexo anal sem usar um lubrificante íntimo, pois o ânus não produz lubrificação como a vagina. Dessa forma, é possível que essa prática sexual acabe machucando o casal, por mais vontade que os dois estejam. Não use cuspe, sabonete, shampoo ou condicionador. Utilize um lubrificante e a relação sexual será muito mais prazerosa.

Para o sexo oral, o uso de lubrificante é indicado pois é muito melhor que saliva. A saliva seca muito rapidamente e também pode alterar o ph vaginal. Além disso, o produto torna a experiência muito mais agradável, pois existem alguns com sabores e cheiros diferentes. Isso tornará a relação sexual diversificada.

Pode evitar que a camisinha se rompa

Além de melhorar o prazer com o preservativo, o lubrificante evita que ele se rompa. Muitas pessoas reclamam que a lubrificação diminui com o uso do preservativo, mesmo aqueles que já vêm com lubrificante podem secar com a atividade sexual, romper ou diminuir o prazer. Por isso, utilizar o produto pode melhorar muito a sensação.

Facilita o orgasmo

O prazer pode ser maior com o uso do lubrificante e inclusive facilitar o orgasmo. Como muitas vezes a lubrificação espontânea do corpo pode demorar para acontecer, o uso do lubrificante sinaliza para o corpo que já está na excitação máxima e facilita o orgasmo.

Pode prevenir infecções

O atrito em excesso que ocorre no momento do sexo pode facilitar infecções, como corrimentos ou infecção urinária. Dessa maneira, o uso do lubrificante também auxilia na diminuição desses tipos de problemas ginecológicos.

Ajuda em momentos de ansiedade

Em momentos que possam ocorrer medo e ansiedade na hora da relação sexual, como nas pessoas com pouca experiência ou após cirurgia recente, que acabam ocasionando dificuldade em relaxar, o lubrificante é um grande aliado para uma vida sexual saudável.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)