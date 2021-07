Especialista em sexo aconselha às mulheres: masturbem-se

A britânica Tracey Cox, especialista em sexo, afirma que a chave para uma vida sexual satisfatória e prazerosa “é ser seu melhor amante: quanto melhor você se conhecer intimamente, melhor será sua vida sexual com seu parceiro”. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Tracey Jane Cox é uma autora de livros de não ficção e colunista inglesa, especializada em livros sobre namoro, sexo e relacionamentos.

Tracey afirma que não se trata apenas de se masturbar regularmente. “Devemos todos cultivar novas fantasias, educando-nos e mantendo uma imagem corporal saudável.”

“Quanto mais sexualmente ativo você for, maior a probabilidade de se masturbar, independentemente de ter ou não um parceiro.” Ela cita Kinsey, um dos especialistas em sexo mais conhecidos do mundo, que descobriu que pessoas que se masturbavam cedo na vida “levavam uma vida sexual mais vigorosa do que aquelas que não o faziam e continuavam tendo uma vida sexual ativa há muito tempo, quando a pessoa normal parava”.

Em média, mulheres se masturbam menos que os homens (Claudio Scott / Pixabay)

Ela observa que essa é uma área em que os homens levam vantagem. Segundo pesquisas citadas por ela, a maioria das mulheres se masturba cerca de uma vez por semana (quando estão mais ativas sexualmente), muitas vezes não fazendo isso regularmente até o final da adolescência. A maioria dos homens se masturba pelo menos duas vezes mais e começam por volta dos 12 ou 13 anos de idade.

Até o fim

Tracey Cox firma que pelo menos 95% das mulheres podem se masturbar até o orgasmo.

“Por outro lado, se você é uma mulher que nunca se masturbou, as estatísticas indicam que é bem provável que você nunca tenha tido um orgasmo na vida. Poucas de nós temos a sorte de começar nossa vida sexual com um amante que é tão paciente e habilidoso que possa nos ensinar sobre nosso próprio corpo. A masturbação é uma maneira segura (geralmente a única maneira) de as mulheres descobrirem o que as excita sexualmente. Ela também alivia a tensão, nos ajuda a dormir e aumenta nossa cota de orgasmo. Mais orgasmos significam melhor circulação, menos estresse e pele brilhante”, aponta ela.

E aconselha: “Não faça apenas a mesma coisa cada vez que entrar em uma sessão de sexo-solo. Misture as técnicas que você usa para se masturbar para manter seu sistema de resposta sexual bem elástico. E não se esqueça de mostrar ou dizer ao parceiro o que funciona para você (obviamente).”

Autora cita a excitação como um ingrediente-chave (DivvyPixel / Pixabay)

Excitação

Tracey Cox afirma que compreender a mecânica do sexo e dominar uma técnica eficaz são pilares cruciais para uma ótima vida sexual. “Mas há algo que é ainda mais importante: excitação. A excitação é o ingrediente-chave necessário para impulsionar o sexo bom e de longo prazo: afinal, é a busca do prazer que nos faz querer fazer sexo em primeiro lugar! Mantermo-nos excitadas a longo prazo não é fácil - e é aqui que o erotismo entra em jogo. Seja assistindo pornografia pesada ou curtindo uma cena mais calma e sensual de um clássico literário, manter nossa imaginação estimulada é uma das melhores maneiras de manter nossa libido e desejo elevados.”

Fantasias

A britânica afirma que 95% das mulheres têm fantasias sexuais diárias – “sim, até a sua avó, sentada lá inocentemente tricotando, pode estar rasgando a camisa daquele cavalheiro saboroso que se senta ao lado dela no bingo neste momento”, brinca. “De acordo com as estatísticas, 85% das pessoas fantasiam com outra pessoa que não seja seu parceiro, durante o sexo com um parceiro em algum momento - então não há necessidade de se sentir culpada por isso também.”