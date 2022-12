Saiu o listão! Paysandu anuncia as renovações de sete jogadores e do técnico Marcio Fernandes

O Paysandu informou nesta quinta-feira (8), os jogadores que irão permanecer para a temporada 2023. O Papão oficializou que o técnico Márcio Fernandes irá ficar no clube e terá mais uma vez no elenco, o meia Ricardinho, que ficará no Papão até o término do Parazão.

Veja a lista de quem teve o contrato renovado com o Paysandu

Goleiro: Thiago Coelho e Gabriel Bernard

Zagueiros: Genílson e Naylhor

Meia: Gabriel Davis

Atacante: Dioguinho

