Foto de Richarlison e Caça-Rato ganha destaque e atacante comenta: 'Ídolo'

Atacante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, Richarlison comentou hoje (07/12) uma foto publicada no Twitter em que ele aparece ao lado do atleta Flávio Caça-Rato. Na postagem, Richarlison chama o ex-atacante tricolor de ídolo.

O registro mostra Pombo, no início da carreira, ao lado do ex-jogador do clube pernambucano Santa Cruz. Veja a imagem:

A foto teria sido tirada em 2013, quando o Santa Cruz conseguiu ascender à Segunda Divisão com um gol de Caça-Rato. Segundo Richarlison em uma entrevista cedida ao Globo Esporte, aquela foi a primeira foto que ele tirou ao lado de um jogador profissional. "Lembro até hoje que estava na base do América-MG e fui assistir América-MG x Santa Cruz. Foi no ano em que o Santa Cruz subiu para a Série B e o Caça-Rato tinha feito o gol do acesso. Eu falei 'Pô, se o cara tá aqui, vou tirar uma foto com ele'", disse.