Richarlison doou oxigênio para Manaus e adotou onça; confira outras causas apoiadas pelo jogador

Destaque da Seleção Brasileira na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na Copa do Mundo do Catar, Richarlison ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após marcar duas vezes e garantir a vitória para o Brasil. Mas, engana-se quem pensa que o atacante se destaca só pelos gols dentro de campo. Fora dos gramados, o jogador é muito engajado em causas sociais.

Richarlison tem apenas 25 anos. Atualmente joga no Tottenham, na Inglaterra, e vive a melhor fase da sua carreira. Diferente da maioria dos jogadores de futebol, o atacante decidiu assumir um papel muito importante ao se engajar em causas sociais. Durante uma entrevista para o site ECOA, em outubro, o jogador disse que acha muito importante se posicionar.

“Acho importante falar, mobilizar pessoas, porque, infelizmente, alguns que estão no comando só se movimentam para fazer alguma coisa quando existe algum tipo de pressão popular ou quando existe a possibilidade de ganhar votos… Eu tento mobilizar quem me segue, mostrando o que está acontecendo e cobrando de quem é a responsabilidade por essas situações”, explicou o Ricjarlison.

Pela ciência e saúde

Durante o momento mais crítico da pandemia da covid-19, Richarlison se tornou embaixador da USP Vida, instituição voltada à pesquisa na área da saúde. O jogador fez doações em dinheiro e ainda doou uma chuteira sua para ser leiloada para arrecadar fundos para a organização

Também durante a pandemia, quando Manaus (AM) enfrentou o colapso nos hospitais e ficou sem oxigênio, o atacante doou 10 cilindros para o estado.

Quando a vacina contra o novo coronavírus foi aprovada e a vacinação passou a ser aplicada no país, uma onda de informações falsas começaram a circular e muitas pessoas não queriam se vacinar. Com isso, Richarlison publicou uma carta no The Players Tribune explicando a importância do imunizante e pediu para que todos se vacinarem.

Antes mesmo de ser reconhecido, quando estava saindo do Fluminense-RJ e indo para o Watford, na Inglaterra, o jogador disse em uma entrevista à ESPN que doava 10% do salário para uma instituição de caridade que acolhe pessoas em tratamento contra o câncer.

Pela diversidade

Durante uma entrevista coletiva antes do jogo contra a Sérvia pela Copa do Mundo, Richarlison ressaltou que a pauta LGBTQIA+ é muito importante e que a FIFA não deveria ter proibido a manifestação.

“Temos que respeitar a opinião de cada um, de cada seleção. Aqui eu não sei o que eles irão fazer, se vamos usar a faixa LGBT ou contra o racismo. Independente de qualquer coisa eu apoio qualquer situação, o mais importante é isso. Hoje vivemos em um mundo muito perigoso, onde não podemos ter opiniões”, disse.

Contra o racismo

Richarlison também se manifestou contra os ataques racistas que já sofreu e também nas mortes do norte-americano George Floyd, que foi asfixiado por policiais, e do menino João Pedro, que morreu durante uma operação policial, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

“O racismo é um assunto que nós, que viemos da favela, estamos acostumados. Sempre fui tratado de forma diferente. Acompanhei o caso da morte do João Pedro, no qual a polícia deu mais de setenta tiros em sua casa [o garoto de 14 anos foi baleado em uma ação no Complexo do Salgueiro, na Baixada Fluminense]. Poderia ser comigo. Lá atrás, convivi com tiroteios e fui até confundido com traficante”, declarou Richarlison em entrevista à Placar.

Pelo meio ambiente

Com as constantes queimadas no Pantanal, o atacante da Seleção Brasileira também se tornou um aliado no combate à destruição do meio ambiente. O jogador apoia uma ONG da região e adotou uma onça – Acerola –, que fica sob os cuidados da organização.

Outras atitudes

Nas redes sociais, uma usuária do Twitter relatou que o jogador, antes mesmo de ser famoso, doou uma camisa autografada para que ela fizesse uma rifa para conseguir pagar uma cirurgia para o pai.

Durante a crise de falta de energia elétrica no Amapá, Richarlison se mobilizou e foi até as redes sociais pedir atenção dos governantes com o estado.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)