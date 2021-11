Em carta, atacante da Seleção pede que as pessoas tomem vacina: ‘Não desperdice essa oportunidade’

O atacante da seleção brasileira e do Everton, Richarlison, assinou um texto publicado nesta quinta-feira (4) pelo The Players Tribune, em que pede para que todos tomem a vacina contra a covid-19. Na carta, o jogador fala sobre os projetos que apoia, lembra de pessoas que perdeu para a doença e ressalta a importância do imunizante.

“POR FAVOR, NÃO DEIXE DE TOMAR SUA VACINA! Senti que era necessário passar essa mensagem ao saber que muitas pessoas ainda não se vacinaram. Não por falta de imunizantes, nem por atraso na entrega das vacinas, mas por escolha própria. E isso me deixa preocupado. De verdade”, escreveu o jogador.

Richarlison seguiu falando como as pessoas têm sido influenciadas por fake news e criticou perfis que divulgam informações falsas. Além disso, o jogador ressaltou que, como “pessoa pública”, assumiu a responsabilidade de compartilhar “alguns dados de fontes realmente confiáveis, que podem te fazer rever seus conceitos sobre as vacinas”. Assim, o atacante falou do seu trabalho junto com a USP.

“No ano passado, eu me tornei embaixador do USP Vida, um programa da Universidade de São Paulo que já arrecadou quase 20 milhões de reais em doações para pesquisas e projetos científicos. O programa não é restrito à vacina. Também ajudou a desenvolver respiradores mais baratos e de produção mais rápida, testes, equipamentos de proteção e outras coisas relacionadas à Covid-19. A vacina seria a cereja do bolo”, escreveu.

Além disso, Richarlison contou que entendeu que possui muitos seguidores que o ouvem e compartilhar as informações que, às vezes, muitos cientistas não conseguem, é simples e faz diferença.

“Nada mais que uma pequena retribuição ao enorme sacrifício deles e de todos os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Por ter me aproximado do universo da ciência, eu consigo notar claramente o quanto a vacina tem nos dado esperança. Os números comprovam. No Brasil, as mortes pela doença caíram mais de 90% depois que a vacinação avançou. Há poucos dias, o país registrou a menor taxa de óbitos desde o início da pandemia”.

Na carta, o atacante lembrou de momentos delicados, como a perda do seu primeiro treinador, Sebastião José da Silva, que foi vítima da covid. E falou sobre a aflição de ter os pais contaminados pelo vírus e não poder estar perto.

Richarlison também defende o uso do passaporte de vacinação e o diálogo com pessoas que não tomaram a vacina, já que muitos “realmente têm dúvidas e precisam de mais tempo para decidir”.

Por fim, o jogador escreveu:

“A vacina é SUA, um direito seu. Não desperdice essa oportunidade. Além de se proteger, você vai ajudar a proteger quem você ama, sua família, seus amigos e todo mundo à sua volta. Faça isso pelos cientistas e profissionais da saúde. Por todos que não tiveram a mesma chance. Pelas mais de 600.000 vítimas da pandemia no Brasil — e as mais de 5 milhões em todo o mundo. Faça isso em nome do meu professor, o Tião Borboleta. Vamos confiar na ciência!”