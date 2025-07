Zagueira paraense do Corinthians é convocada para a Seleção Brasileira Feminina sub-15

A zagueira paraense Isa Matos, de 14 anos, foi convocada nesta quinta-feira (17) para integrar a Seleção Brasileira Feminina Sub-15. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e inclui um período de treinamentos entre os dias 19 e 27 de julho, em Bragança Paulista (SP).

Natural de Belém, Isa é atleta das categorias de base do Corinthians, uma das principais equipes do futebol feminino nacional. Ela está entre as 28 jogadoras chamadas para a preparação voltada à Conmebol Liga Evolução, que ocorrerá entre 24 de setembro e 5 de outubro, no Paraguai.

Trabalho de base valorizado

Nas redes sociais, o Corinthians destacou a convocação de Isa como resultado do trabalho de formação do clube. Além dela, outras três jogadoras do Timão também foram chamadas: a goleira Nathalia Cardoso, a defensora Raylla Silva e a atacante Grazielly da Silva.

Trajetória iniciada em Belém

Antes de chegar ao Corinthians, Isa iniciou sua trajetória no Programa Forças no Esporte (Profesp), em Belém. Desde então, vem se destacando nas competições de base e sendo acompanhada por olheiros de clubes e da comissão técnica da seleção brasileira.