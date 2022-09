'Que possam punir esse cara aí e que possa servir de lição', fala Richarlison sobre ato racista

Mais segurança

Foi inaugurada, ontem, a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Nova oportunidade

O Programa Universidade para Todos inscreverá até hoje para lista de espera aqueles que não foram pré-selecionados.

Richarlison (J.Bosco)

"Que possam punir esse cara aí e que possa servir de lição para não fazerem isso.”

Foi o que disse, ontem, o jogador Richarlison ao comentar uma cena lamentável que marcou o início do jogo amistoso entre Brasil e Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris. Após o segundo gol da seleção brasileira, assinalado por Richarlison, uma banana foi atirada no gramado do estádio francês.

ELEIÇÕES 2022

Acessibilidade

Chegou a mais de dez mil o número de seções especiais, com acessibilidade para pessoas com deficiência, nas eleições deste ano no Estado do Pará. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que 48.095 eleitores com deficiência votam em cidades paraenses. No início deste ano, apenas 646 pessoas haviam informado essa condição para a Justiça Eleitoral, que, nesse caso, deve garantir o acesso do eleitor à urna eletrônica. Após a “Semana da Acessibilidade”, durante a qual o TRE procurou conscientizar a população sobre a necessidade de informar essa condição à Justiça Eleitoral, o número aumentou. Ontem, o TRE informou que, antes desse evento, existiam 7.177 seções especiais no Pará. Após o evento, mais de três mil novas seções desse tipo precisaram ser criadas.

DIREITO

Estudo

Após suspender processos de autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação em Direito, na modalidade a distância, o Ministério da Educação (MEC) anunciou que criou um grupo de trabalho para analisar a questão. Além de representantes do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o grupo será formado por integrantes dos Conselhos Nacionais de Saúde, Odontologia, Psicologia e Enfermagem. No anúncio, o MEC ressaltou que o grupo “terá caráter contributivo, sem vinculação à decisão posterior do ministério sobre o tema”.

CHEQUES

Uso



Pode surpreender, mas na era do Pix, ainda há quem apele para o “velho” cheque. Balanço divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que, no primeiro semestre deste ano, o número de documentos compensados no Brasil atingiu 103,9 milhões. Mas, a tendência é de queda. Esse número é 13,8% menor que o registrado no mesmo período de 2021.

RACISMO

Combate



O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) promove encontros com professores e servidores de duas instituições de ensino do município de Itaituba, no oeste paraense, para tratar sobre o combate ao racismo, à intolerância religiosa e à violência de gênero. Os encontros fazem parte de uma ação do MPPA após dois casos de racismo contra professores ocorridos na Escola Estadual Tecnológica do Pará e na Faculdade de Itaituba.

INADIMPLENTES

Índice



Com índice de 38,27%, o Pará foi o Estado da Região Norte com o menor índice de inadimplência no mês de agosto, segundo levantamento divulgado ontem pelo Serasa. No período, o Amazonas ficou com maior percentual do País, chegando a 51,44%. Em seguida, aparecem o Amapá (50,79%), Roraima (46,17%), Acre (43,77%), Tocantins (43,82%) e Rondônia (42,70%). De acordo com o Serasa, em agosto, a inadimplência voltou a crescer no País, atingindo cerca de 67,9 milhões de brasileiros, aumento de 0,5% em relação a julho. Entre as dívidas mais negociadas em agosto estão contas de telefone, água, gás e luz, além de débitos com bancos e administradoras de cartões de crédito.

TECNOLOGIA 5G

Chegada



Agora é para valer! O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), que coordena a implantação do 5G no País, confirmou para a próxima terça-feira, 4, a reunião para avaliar os resultados dos testes que estão sendo feitos, ao longo desta semana, em Belém (PA) e Manaus (AM), na faixa 3,5 GHz que será ocupada pela nova tecnologia. Após essa reunião, será batido o martelo para o início da operação do sistema nas capitais paraense e amazonense, a partir de 6 de outubro.

MILITARES

Segurança

O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 34 mil militares das Forças Armadas vão atuar nas áreas de segurança e apoio logístico das eleições deste domingo, 2. Serão empregadas 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, três mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica será em operações conjuntas realizadas com órgãos de segurança pública e por solicitação da Justiça Eleitoral nas Unidades da Federação.

Em Poucas Linhas

► Nesta segunda-feira, 3, o fotógrafo e educador Miguel Chikaoka completará 72 anos de idade e vai protagonizar, durante toda a semana de aniversário, o que chama de “ocupação” na Kamara Kó Galeria. O público poderá conferir as obras de autoria do paulista, que mora em Belém há mais de 40 anos. Ele se notabilizou como fotojornalista e “pai” de gerações de artistas, com iniciativas como foto-varal, gestando desde a Fotoativa como a Agência Kamara Kó.

► O Grupo Liberal entrevistará, hoje, o Padre Kelmon, candidato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) à Presidência da República. Ao longo dos últimos meses, boa parte dos presidenciáveis foi sabatinada pelos jornalistas do Grupo Liberal, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estes últimos os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos.

► Além dos candidatos ao Palácio do Planalto, o Grupo Liberal está fazendo uma série de entrevistas com concorrentes ao Governo do Pará e ao Senado. Na reta final, serão entrevistados os dois candidatos mais bem posicionados ao Governo do Estado nas pesquisas eleitorais: Zequinha Marinho (PL) será hoje e, amanhã, será a vez de Helder Barbalho (MDB).

► O Governo do Pará anunciou, ontem, que começará a pagar, no próximo dia 4, a metade do 13º salário para os mais de 100 mil servidores públicos estaduais. O pagamento vai começar com os inativos militares e pensionistas civis e terminará no dia 6 com os servidores da Secretaria de Estado de Educação.

► O Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) fará, amanhã, uma consulta pública presencial sobre a reforma e revitalização do prédio que abrigou a sede da Fundação Cultural do Município de Belém. A reforma será financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.