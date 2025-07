Paysandu produz documentário que celebra 60 anos da histórica vitória sobre o Peñarol

Em 18 de julho de 1969, o Paysandu escreveu um dos capítulos mais emblemáticos de sua história. Diante de uma Curuzu lotada, o Papão venceu o Peñarol por 3 a 0, em um dos feitos mais marcantes do futebol paraense e nacional. A partida completa 60 anos nesta quinta-feira (18).

Documentário revive memórias do jogo histórico

Para celebrar a data, o Paysandu produziu um documentário especial. Os ex-jogadores Beto e Quarentinha, que estiveram em campo naquela tarde, revisitaram memórias, jornais da época e o gramado onde tudo aconteceu.

“Eu sempre digo isso: historiadores são vários, mas personagens da história são poucos. Temos a honra de ter feito parte desta história e levar o nome do Paysandu para o mundo”, declarou Quarentinha.

Peñarol vivia auge e estava invicto no Brasil

O Peñarol vivia um de seus melhores momentos. Bicampeão da Copa Libertadores (1960 e 1961), o clube uruguaio havia vencido duas Copas Intercontinentais e formava a base da seleção uruguaia, então bicampeã mundial. Durante a intertemporada no Brasil, estava invicto havia 15 jogos, incluindo uma vitória sobre o Santos de Pelé.

Atuação impecável do Papão entrou para a história

Mesmo com dificuldades financeiras, o Paysandu entrou em campo com garra e determinação. Os gols da vitória foram marcados por Ércio, Milton Dias — negociado com o próprio Peñarol após a partida — e Pau Preto. A atuação impecável eternizou a data no coração da torcida bicolor.

O peso da vitória aumentou com o passar do tempo. Em 1970, o Peñarol conquistou mais uma Libertadores e uma Intercontinental, reforçando o prestígio do feito alcançado pelo clube paraense.

A frase que ecoou das arquibancadas em 1969 ainda está viva na memória dos torcedores: “Até o Peñarol veio aqui pra padecer”.