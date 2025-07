Paysandu lança 'New Black', terceiro uniforme da temporada de 2025; veja fotos

O Paysandu Sport Club lançou nesta quinta-feira (17/07), o seu novo uniforme número três para a temporada 2025. Intitulada "New Black", a nova camisa resgata o conceito ousado da coleção Black, lançada em 2016.

Com design moderno e foco na sustentabilidade, a New Black é o primeiro uniforme Player do clube desenvolvido com fios reciclados de garrafas PET e "acabamento premium".

VEJA MAIS

"A New Black tá na área! 🖤 O novo manto chegou para mostrar que tradição, tecnologia e consciência ambiental podem caminhar juntas no Maior Campeão da Amazônia", anunciou o Paynsadu nas redes sociais.

A peça estará disponível em dois modelos:

Player : idêntico ao utilizado pelos jogadores em campo, feito com tecido leve e respirável.

: idêntico ao utilizado pelos jogadores em campo, feito com tecido leve e respirável. Torcedor: com o mesmo design, em tecido dry fit.

Apesar do lançamento oficial, a camisa ainda não está disponível nas lojas Lobo, marca oficial do Paysandu. A previsão é de que chegue em breve ao público.

Confira fotos do uniforme:

new black paysandu Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo Divulgação/Lobo