Gabriel Mesquita reencontra velho adversário fora de casa e avisa: 'O Paysandu está preparado'

O próximo sábado (19) reserva um compromisso crucial na luta do Paysandu para manter-se na Série B. Diante do Coritiba, o time paraense precisa vencer adversidades, estatísticas e retrospectos desfavoráveis para arrancar três pontos fora de casa, que, somados a outros resultados, possam tirar o time da zona de rebaixamento, na qual ocupa a 18ª posição, com 15 pontos. O duelo começa às 18h30, direto no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Neste momento, vale tudo para surpreender o adversário. E na manga do técnico Claudinei Oliveira está Gabriel Mesquita, o goleiro titular formado nas categorias de base do maior rival do Coritiba, o Athletico Paranaense. Pelo Furacão, o camisa 1 disputou váriosd clássicos, mas também encarou o Coxa defendendo Guarani e Operário-PR. "Fui formado no Atlético Paranaense, onde permaneci por seis anos e oito meses. O Coritiba é o principal rival do Atlético Paranaense. Disputamos muitos clássicos. Portanto, estou acostumado a jogar contra o Coritiba. Espero fazer uma grande partida mais uma vez", recorda.

Além dele, o Papão também conta com um senhor reforço na guerra tática entre os clubes. Claudinei Oliveira treinou o Londrina no início da temporada e foi o único a vencer o Coritiba em casa, na disputa do Campeonato Paranaense. Ou seja, o Papão tem pelo menos duas fontes de informações acerca do time, gramado, estilo de jogo e todo resto que envolve a preparação para um jogo de futebol.

"Embora a preparação se encerre em Curitiba na sexta-feira, o professor Claudinei conseguiu, nesses quatro dias de trabalho em Belém, destacar alguns pontos que necessitam de aprimoramento, especialmente na defesa. O objetivo é chegarmos a Curitiba prontos para fazer um bom jogo e manter nossa meta de não sofrer gols, o que nos aproximará da vitória", acrescente. Mesquita

Para crescer fora de casa, o Paysandu também espera contar com o apoio do torcida, que vem surpreendendo ao comparecer em grande número em vários jogos fora de casa, especialmente na regiçao sul do Pais. Contra o Avaí, na 15ª rodada, a Fiel Bicolor esteve em grande peso na Ressacada. Gabriel Mesquita espera o mesmo impulso nas arquibancadas do Couto Pereira.

"Com certeza. Esperamos uma festa ainda mais marcante. Como você mencionou, o estádio tem uma capacidade maior. Em Florianópolis, a torcida compareceu em peso. Nossa intenção é comemorar em Curitiba, com humildade e trabalho, buscando um grande resultado para o nosso Papão", encerra.