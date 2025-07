Técnico do Paysandu é responsável pela única derrota do Coritiba no Couto Pereira em 2025; entenda

O Paysandu enfrenta o Coritiba-PR neste sábado (19), às 18h30, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. O duelo traz um componente curioso: Claudinei Oliveira, atual técnico bicolor, foi o único treinador nesta temporada a derrotar o Alviverde dentro de casa, quando ainda comandava o Londrina durante o Campeonato Paranaense.

Essa vitória aconteceu logo na rodada de abertura do estadual. Na ocasião, o Coritiba optou por uma equipe alternativa, composta majoritariamente por atletas das categorias de base, especialmente do sub-20, e foi superado por 2 a 0. Desde então, a torcida coxa-branca não presenciou novos tropeços do time no Alto da Glória.

Vale lembrar que, naquela fase inicial do Paranaense, o Coritiba entrou em campo com os jovens sob o comando de Moisés Moura em três partidas. Desde o retorno do elenco principal, o Coxa segue invicto em seus domínios na temporada, reforçando a dificuldade do desafio que o Paysandu terá pela frente.

Além disso, o Papão terá pela frente o obstáculo histórico de nunca ter vencido o Coritiba em jogos realizados no Couto Pereira. Até agora, foram nove confrontos no estádio paranaense, com sete vitórias do Coxa e dois empates.

Atualmente, o Coritiba lidera a Série B com 33 pontos, sustentando uma campanha sólida: 10 vitórias, três empates e três derrotas. Mais que o dobro da pontuação dos bicolores, que seguem na 18ª colocação, com 15 pontos e apenas três vitórias. Jogando em casa, o Coxa venceu seis dos sete jogos que disputou, sofreu apenas um gol e marcou 10.

A partida entre Paysandu e Coritiba, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +.