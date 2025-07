Remo empata com o Novorizontino em casa e depende de outros resultados para ficar no G-4

O Clube do Remo empatou em 1 a 1 com o Novorizontino, nesta quinta-feira (17), em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Mangueirão, o Leão foi superior em campo e demonstrou disposição para garantir os três pontos diante da torcida, mas a entrega não foi suficiente para manter a vantagem conquistada no início da partida.

Com o empate, a equipe azulina somou apenas um ponto e depende do resultado de outros jogos da rodada para continuar no G-4 da Segundona. Na próxima rodada, o Remo terá mais uma oportunidade de buscar a vitória em casa. O Leão recebe o Avaí no Estádio Mangueirão, na quinta-feira (24), às 21h35.

Primeiro tempo

O Leão não deu espaço para o Novorizontino respirar nos primeiros minutos de jogo, demonstrando estar à vontade em casa e determinado a conquistar os três pontos da rodada. Pedro Rocha partiu em velocidade e cruzou para Jaderson logo no início, mas a bola saiu pela linha de fundo. No entanto, não demorou para a equipe azulina abrir o placar. Após erro na saída de bola de César Martins, Matheus Davó dominou e bateu no cantinho, colocando o Remo em vantagem no Mangueirão.

Com o placar favorável, o time azulino continuou pressionando, sem dar chances ao Tigrão do Vale para construir jogadas e buscar o empate fora de casa. Jaderson e Camutanga chegaram perto de ampliar, mas não conseguiram marcar. Em um lance de desatenção do goleiro Marcelo Rangel, Jean Irmer aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo, vendo a bola passar rente à trave, para alívio da torcida do Leão.

Matheus Frizzo se destacou pelo Novorizontino e conseguiu avançar no campo de ataque com pouca marcação. Mesmo assim, o Leão buscava manter o ritmo, tentando evitar espaços para o adversário e seguir pressionando em busca do segundo gol. Apesar da insistência, a equipe azulina sentiu a crescente pressão do Novorizontino, que demonstrou desespero para empatar a partida.

Na tentativa de conter as investidas do Tigrão, o Remo se reorganizou em duas linhas de quatro. A estratégia funcionou por algum tempo, mas nos minutos finais da primeira etapa, Robson apareceu e marcou para o Novorizontino, encerrando o primeiro tempo com o placar em 1 a 1 no Mangueirão.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com as duas equipes em ritmo intenso, demonstrando vontade de marcar mais um gol e garantir os três pontos da partida. Com substituições, o Leão pareceu ganhar novo fôlego para retomar a vantagem, embalado pelo apoio da torcida. Em cobrança de escanteio, Kayky quase marcou para o Remo, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

O time azulino seguiu pressionando e trocando passes pelo meio, buscando espaço para infiltrar na defesa do Tigre, que se manteve firme e cortou as investidas sem dar brechas ao adversário. Ainda assim, o Leão mostrava domínio da partida, com posse de bola e qualidade nas ações ofensivas, permanecendo presente no campo de ataque.

Apostando em uma postura mais ofensiva nas substituições do técnico Umberto Louzer, o Novorizontino tentou aproveitar os contra-ataques. Mesmo com poucas oportunidades, levou perigo, e Camutanga teve papel decisivo na defesa azulina, interceptando jogadas importantes. Em duas das chances mais perigosas do Tigrão no segundo tempo, o goleiro Marcelo Rangel foi herói em campo, espalmando as finalizações e evitando o segundo gol do rival.

No fim da partida, o Remo seguiu pressionando e dominando o campo adversário, mantendo o Tigrão recuado. No entanto, erros nas finalizações e desorganização ofensiva impediram o Leão de colocar a bola na rede. Com isso, o placar permaneceu inalterado e jogo terminou empatado em 1 a 1.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (17ª rodada)

Clube do Remo x Novorizontino

Data: quinta-feira (17)

Hora: 21h35

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Matheus Frizzo (Novorizontino), Jean Irmer (Novorizontino), Marcelinho (Remo), Pedro Rocha (Remo), Camutanga (Remo)

Gols: Matheus Davó (Remo - 9’ 1T), Robson (Novorizontino - 44’ 1T)

Clube do Remo: M. Davó, Maxwell (Janderson), P. Rocha, Nathan Camargo (Cantillo), Régis (Jaderson), Freitas (C. Vinícius), Sávio, Kayky A., PH Gama (Camutanga), Marcelinho e Marcelo Rangel.

Técnico: António Oliveira.

Novorizontino: Airton Michellon, Rodrigo Soares, Patrick, Luís Oyama (Jean Irmer), Matheus Frizzo, Pablo Dyego (Robson), Bruno José (Airton Moisés), Dantas, César Martins, Marlon (Fábio Matheus), Léo Tocantins (Mayk).

Técnico: Umberto Louzer.