Volantes chegam em Belém e devem ser anunciados pelo Remo em breve

Os volantes Nathan Camargo e Cantillo chegaram a Belém e devem ser anunciados pelo Remo em breve. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão, os atletas, que desembarcaram na madrugada desta quinta-feira (3) na capital paraense, estão no Baenão realizando exames médicos.

A tendência é que ambos sejam anunciados nas próximas horas, assim que concluírem a bateria de exames. Apesar do anúncio iminente, os jogadores só poderão estrear com a camisa do Leão Azul após o dia 10 de julho, data que marca a abertura da terceira janela de transferências da temporada.

Os jogadores

Nathan Camargo é um dos destaques do Guarani na Série C. O atleta, de apenas 19 anos, já disputou 17 partidas com a camisa do Bugre campineiro — entre o Campeonato Paulista e a Terceirona — e marcou um gol.

Com os direitos econômicos vinculados ao Red Bull Bragantino, Nathan foi cedido ao Remo por empréstimo. O contrato com o Leão Azul deve ser válido até o fim da Série B do Brasileirão.

Victor Cantillo, por sua vez, é colombiano e iniciou a carreira no Atlético Nacional, ganhando destaque no Junior Barranquilla — clube pelo qual foi campeão nacional e disputou mais de 200 partidas. A última equipe que defendeu foi o Huracán, da Argentina, onde teve pouca minutagem e rescindiu contrato no início da semana.

No Brasil, atuou pelo Corinthians entre 2020 e 2023, somando 116 jogos e um gol marcado. Apesar da boa sequência em campo, a passagem terminou em meio a um litígio judicial por salários e direitos de imagem atrasados, que resultaram em cobranças na Justiça.