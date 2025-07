Remo e Paysandu lamentam morte do jogador português Diogo Jota

A morte do jogador português Diogo Jota abalou o universo do futebol. O atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, e o irmão, André Silva, morreram nesta quinta-feira (3) em um acidente de carro na Espanha. Remo e Paysandu se manifestaram nas redes sociais e lamentaram o falecimento dos atletas.

“O Paysandu Sport Club lamenta o falecimento de Diogo Jota, atacante português, e de seu irmão André Silva. Ambos foram vítimas de um acidente de carro na Espanha. O clube se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor”, escreveu o Paysandu.

O Remo também prestou solidariedade à família do atacante, especialmente à esposa de Diogo, Rute Cardoso, com quem ele havia se casado há apenas 11 dias, e aos seus três filhos.

VEJA MAIS

“O Clube do Remo lamenta o falecimento de Diogo Jota, atleta do Liverpool e da seleção de Portugal, e de seu irmão André Silva, jogador do Penafiel (Portugal), em acidente automobilístico ocorrido na madrugada desta quinta-feira (3), no Brasil. O Remo expressa seus sentimentos à esposa de Diogo, Rute Cardoso, aos três filhos e a todos os familiares”, publicou o clube azulino.

Antes do início do treino desta quinta-feira, o elenco azulino se reuniu para uma oração em homenagem aos irmãos.

Diogo Jota tinha 28 anos e havia acabado de conquistar a Liga das Nações da UEFA com a seleção portuguesa. O Liverpool, seu clube, divulgou uma nota no início da manhã desta quinta e afirmou estar “devastado com a morte trágica” do jogador. O clube inglês também pediu privacidade à família.

Segundo informações da polícia local, o acidente aconteceu por volta das 0h30 (horário local), em uma rodovia próxima à cidade de Zamora, na região centro-norte de Castela e Leão. A suspeita inicial é de que o pneu do carro tenha furado, provocando o acidente.

Apesar da rápida chegada do serviço de emergência, Diogo Jota e seu irmão André - que era jogador profissional da segunda divisão portuguesa - já estavam mortos.

A morte dos atletas causou comoção no mundo do futebol. Cristiano Ronaldo, companheiro de Jota na seleção, pareceu não acreditar na morte do amigo. Em uma postagem emocionada, o atacante lamentou a perda e desejou força à família.

"Não faz sentido", escreveu o jogador. "Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a sua falta", declarou o jogador.