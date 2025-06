Remo abre negociações com colombiano ex-Corinthians para reforçar elenco na Série B

O Remo tem conversas em andamento para contratar o volante colombiano Víctor Cantillo, de 30 anos, que defendeu o Corinthians entre 2020 e 2023. A negociação está sendo conduzida diretamente com Marcos Braz, dirigente do clube paraense. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

Cantillo está no Huracán, da Argentina, mas pouco atuou na atual temporada. Antes disso, havia retornado ao Junior Barranquilla, da Colômbia, onde viveu grande fase antes de ser contratado pelo Corinthians, mas a passagem foi curta e ele quase não atuou. No Brasil, o Timão foi seu único clube até agora — e o capítulo acabou com litígio judicial envolvendo salários e direitos de imagem atrasados, que geraram cobranças na Justiça.

Contratado pelo clube paulista em 2020, após bom desempenho no futebol colombiano, Cantillo disputou 116 jogos pelo Corinthians e marcou um gol. Teve bons momentos no início da trajetória, mas perdeu espaço nos últimos anos. Em 2023, fez apenas 12 partidas.

Liberado para negociar com outras equipes pelo Hurácan, onde pouco atuou, o volante pode assinar sem custos de transferência. O Remo vê em Cantillo um reforço experiente para ajudar na luta pelo acesso na Série B.