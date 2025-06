'Estamos trabalhando para dar uma resposta à torcida', diz Matheus Davó

O atacante Matheus Davó concedeu entrevista coletiva nesta semana e falou sobre o momento do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão vem de duas derrotas seguidas e somou apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos, com sete gols sofridos no período. Para o jogador, o time está em fase de adaptação ao novo comando técnico e já projeta uma resposta em campo.

“Acredito que nós sabemos que houve mudanças, e essa mudança precisa de tempo para assimilar o novo jeito do comandante. O trabalho está sendo bem feito e nos próximos jogos vamos reagir e dar essa resposta para a torcida com uma vitória”, afirmou.

Esta será a primeira semana completa de treinos sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago. Segundo Davó, as ideias do novo treinador ainda estão sendo implementadas, mas há otimismo com a evolução da equipe.

“Na semana do clássico [Re-Pa] pegamos ele no meio da preparação. Agora teremos uma semana cheia. As ideias são diferentes, ideias de europeu, e isso demanda tempo, mas é uma proposta muito boa, que já vai começar a aparecer neste próximo jogo.”

O atacante também comentou sobre sua própria fase e a busca pelo primeiro gol com a camisa azulina. “Já passei por isso mais de uma vez. Quando tem torcida de massa, a gente fica louco para estrear com gol. Mas o importante é continuar tentando, mostrar que estamos trabalhando forte pra fazer acontecer.”

Davó disse que se sente bem fisicamente e reforçou o comprometimento com o elenco. “Sou um cara competitivo. É muito mais fácil corrigir erros no caminho da vitória. Quando ela não vem, o ambiente muda. Então o mais importante agora é voltar a vencer com o Remo.”

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)