Remo e Paysandu devem ter dispensas na próxima janela de transferências, diz jornalista

Remo e Paysandu podem ter alterações no elenco na próxima janela de transferências, prevista para julho. Além da chegada de possíveis reforços, os dois clubes devem anunciar algumas saídas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, pelo lado bicolor, os atacantes Eliel e Pedro Delvalle estão cotados para deixar o clube. Já no Remo, o lateral-direito Thallys deve ser liberado.

De acordo com o colunista, Eliel deve ser repassado a outro clube, já que o vínculo com o Paysandu é por empréstimo. O jogador pertence ao Cuiabá-MT e chegou ao Papão em abril para reforçar a equipe na Série B. No entanto, não conseguiu se firmar e, até o momento, disputou apenas sete partidas com a camisa bicolor.

VEJA MAIS

Pedro Delvalle também foi contratado nesta temporada e deve deixar o clube. O jogador não rendeu o esperado e está sem atuar desde o dia 3 de maio. Ao todo, o atacante tem 19 partidas e um gol pelo Paysandu.

No lado azulino, o lateral-direito Thallys está no Remo desde 2024 e foi titular da equipe até o início da Série C, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta retornou aos treinos em março deste ano, mas não conseguiu espaço no elenco atual.

O retorno do jogado aos gramados no jogo de ida da final do Parazão, contra o Paysandu, quando o Remo venceu por 3 a 2. A "reestreia" foi simbólica, visto que o lateral ficou em campo por apenas alguns minutos.

O contrato do jogador com o Leão Azul vai até agosto e, segundo o jornalista, não será renovado. Thallys tem 25 anos e passou pelas categorias de base do Cruzeiro e América-MG, onde também estreou como profissional. Além disso, tem passagens por GE Brasil-RS, ABC-RN e São José-RS.