Clima de decisão: Paysandu divulga vídeo de bastidores do jogo contra o Remo; confira

O Paysandu conquistou uma vitória importante para a reação da equipe na Série B sobre o Remo. Mesmo sendo uma partida válida pela 13ª rodada do campeonato, o clima foi de decisão, pelo menos foi isso que mostrou o vídeo de bastidores do jogo contra o Leão Azul, que ocorre no próximo sábado (21), no estádio Mangueirão, divulgado pelo clube bicolor.

O Re-Pa de número 779 terminou com triunfo bicolor por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. O resultado representou um alívio para o Papão, que ainda ocupa a lanterna da competição, mas alcançou duas vitórias consecutivas e pôde dar uma resposta à derrota nos pênaltis na final do Campeonato Paraense para o maior rival.

Nas imagens divulgadas pela Papão TV, canal oficial do clube no YouTube, é possível ver a união e a motivação dos jogadores para a partida, que teve clima de final de campeonato.

Leandro Vilela, Thiago Heleno e Rossi foram alguns dos atletas que puxaram discursos motivacionais no vestiário, incentivando a equipe a entrar em campo com intensidade para buscar o resultado. O destaque ficou para o camisa 77, que exaltou o peso da camisa e a grandeza do Paysandu.

O vídeo também mostra momentos das vésperas do jogo, incluindo as palestras do ex-capitão do BOPE, Paulo Storani, e do técnico Claudinei Oliveira.

Além disso, a produção evidencia o apoio da torcida bicolor, que lotou o setor B do Mangueirão e fez uma grande festa para empurrar a equipe contra o rival. Ao fim da partida, o clima foi de festa e muito desafogo por parte dos jogadores e membros da diretoria, como o presidente Roger Aguilera.

A vitória sobre o Remo pode ter marcado o início da reação que o Bicola tanto precisa na Série B. Atualmente, o time segue na lanterna, com apenas 10 pontos, mas acumula duas vitórias consecutivas e enfrenta a Ferroviária-SP na próxima segunda-feira (30), na Curuzu, com a confiança restabelecida.