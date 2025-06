De férias do Pará, atacante do Atlético-MG, Rony compartilha foto apanhando açaí; confira

O atacante paraense Rony, atualmente no Atlético-MG, aproveitou a folga durante o Mundial de Clubes para visitar a família no interior do Pará. Natural do município de Magalhães Barata, no nordeste paraense, o jogador compartilhou um momento de lazer, no qual aparece colhendo açaí.

Na imagem, o atleta está em um açaizeiro, segurando um cacho de açaí. "Ser paraense é a melhor coisa do mundo!", escreveu Rony na legenda da publicação.

O atacante costuma visitar o estado durante as férias para rever a família e matar a saudade da cultura paraense.

Revelado nas categorias de base do Remo, Rony ganhou destaque nacional com a camisa do Palmeiras, onde foi campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, entre outros títulos. Nesta temporada, deixou o Verdão e acertou com o Atlético-MG, sendo atualmente o vice-artilheiro da equipe, com 10 gols.

O Galo, assim como outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, liberou os atletas por um período em razão da paralisação das competições devido à realização do Mundial de Clubes. O Atlético retoma as atividades com o elenco na próxima quinta-feira (26).