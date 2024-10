Rony no Círio? Jogador do Palmeiras posta foto com açaí no interior do Pará; veja

O jogador paraense Rony está em vista à sua terra natal, o município de Magalhães Barata, no nordeste paraense. O atleta usou as redes sociais para mostrar que segue familiarizado com as raízes, aparecendo ao lado da família durante o processo de extração do açaí.

A publicação ao lado de familiares rendeu cerca de 50 mil curtidas. O jogador chega ao estado nos dias que antecedem a realização do Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil, mas não informou se o objetivo do passeio será prestigiar a festa católica.

Rony segue como camisa 10 do Palmeiras, mas há algum tempo ocupa a reserva do Verdão. Nos últimos meses, tem sido bastante repercutida na imprensa esportiva nacional a possibilidade dele ser vendido ao Cruzeiro, que já sinalizou interesse na contratação, enquanto, do outro lado, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebeu o interesse na transação, mas não estaria disposta a vender o craque por R$ 24 milhões, oferecido pela Raposa, mas sim R$ 37 milhões.

Apesar da reserva, o jogador continua como figura importante no time, sendo acionado sempre na etapa final das partidas. O último jogo dele pelo Verdão foi contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão. Rony está na quinta temporada no Palmeiras. Este ano disputou 56 jogos e marcou 10 gols, o último deles em agosto, no empate em 2 a 2 com o Botafogo, pela Copa Libertadores da América.