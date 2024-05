Em entrevista a blog, Rony desmente possível saída do Palmeiras-SP: 'tenho contrato'

Em uma entrevista exclusiva concedida ao blog do jornalista Jorge Nicola, o atacante Rony desmentiu os boatos de que estaria insatisfeito com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

"Não tem nada de confusão. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo professor e o professor tem pela minha pessoa. A nossa relação é muito saudável", afirmou o jogador.

Apesar disso, Rony não fechou as portas para uma possível saída do Verdão. Segundo o jogador, a decisão não depende apenas dele, apesar do carinho que tem no clube e pelos torcedores.

"Eu tenho um contrato com o clube. Se tiver que sair eu vou sair, se não tiver eu vou ficar no clube até o final do meu contrato", acrescentou.

A polêmica envolvendo Rony começou após a derrota do Palmeiras para o Athletico-PR. Sites de torcedores passaram a apontar que o Furacão estaria sondando o atleta para uma possível transferência.