O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 14h, o Flamengo jogará contra o PSG pela final da Copa Intercontinental (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (17/12), incluem partidas pela Copa Intercontinental, Copa do BrasilCopa do Rei da Espanha e Copa da Liga Inglesa.

Às 14h, o PSG jogará contra o Flamengo pela Copa Intercontinental. Já às 21h30, o Corinthians enfrentará o Vasco pela Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa Intercontinental

  1. Paris Saint-Germain x Flamengo - 14h - SporTV, TV Globo, Globoplay, CazéTV, GeTV

Copa do Brasil

  1. Corinthians x Vasco - 21h30 - SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, Amazon Prime, GeTV

Copa da Liga Inglesa

  1. Manchester City x Brentford - 16h30 - Disney+
  2. Newcastle x Fulham - 17h15 - ESPN 3 e Disney+

Copa do Rei da Espanha

  1. Cultural Leonesa x Levante - 14h - Disney+
  2. Albacete x Celta - 15h - Disney+
  3. Huesca x Osasuna - 15h - Disney+
  4. Racing x Villarreal - 15h - Disney+
  5. Atlético Baleares x Atlético Madrid - 15h - Disney+
  6. Talavera x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+
  7. Alavés x Sevilla - 17h - Disney+

Onde assistir ao jogo de PSG e Flamengo; veja o horário

O jogo entre PSG x Flamengo terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, Globoplay, CazéTV e GeTV, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Vasco; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, Globoplay, Premiere, Amazon Prime Video e GeTV, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Fulham; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Fulham terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Talavera e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Talavera x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 14h - Paris Saint-Germain x Flamengo - Copa Intercontinental
  2. 21h30 - Corinthians x Vasco - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 17h - Talavera x Real Madrid - Copa del Rey
  2. 17h15 - Newcastle x Fulham - Copa da Liga Inglesa

SporTV

  1. 14h - Paris Saint-Germain x Flamengo - Copa Intercontinental
  2. 21h30 - Corinthians x Vasco - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 14h - Cultural Leonesa x Levante - Copa del Rey
  2. 15h - Albacete x Celta - Copa del Rey
  3. 15h - Huesca x Osasuna - Copa del Rey
  4. 15h - Racing x Villarreal - Copa del Rey
  5. 15h - Atlético Baleares x Atlético Madrid - Copa del Rey
  6. 16h30 - Manchester City x Brentford - Copa da Liga Inglesa
  7. 17h - Alavés x Sevilla - Copa del Rey
  8. 17h - Talavera x Real Madrid - Copa del Rey
  9. 17h15 - Newcastle x Fulham - Copa da Liga Inglesa

Premiere

  1. 21h30 - Corinthians x Vasco - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

