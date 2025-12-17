Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 17.12.25 7h00 Às 14h, o Flamengo jogará contra o PSG pela final da Copa Intercontinental (Gilvan de Souza/ Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (17/12), incluem partidas pela Copa Intercontinental, Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha e Copa da Liga Inglesa. Às 14h, o PSG jogará contra o Flamengo pela Copa Intercontinental. Já às 21h30, o Corinthians enfrentará o Vasco pela Copa do Brasil. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa Intercontinental Paris Saint-Germain x Flamengo - 14h - SporTV, TV Globo, Globoplay, CazéTV, GeTV Copa do Brasil Corinthians x Vasco - 21h30 - SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, Amazon Prime, GeTV Copa da Liga Inglesa Manchester City x Brentford - 16h30 - Disney+ Newcastle x Fulham - 17h15 - ESPN 3 e Disney+ Copa do Rei da Espanha Cultural Leonesa x Levante - 14h - Disney+ Albacete x Celta - 15h - Disney+ Huesca x Osasuna - 15h - Disney+ Racing x Villarreal - 15h - Disney+ Atlético Baleares x Atlético Madrid - 15h - Disney+ Talavera x Real Madrid - 17h - ESPN e Disney+ Alavés x Sevilla - 17h - Disney+ Onde assistir ao jogo de PSG e Flamengo; veja o horário O jogo entre PSG x Flamengo terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, Globoplay, CazéTV e GeTV, às 14h. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Vasco; veja o horário O jogo entre Corinthians x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, Globoplay, Premiere, Amazon Prime Video e GeTV, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Newcastle e Fulham; veja o horário O jogo entre Newcastle x Fulham terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Talavera e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Talavera x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 14h - Paris Saint-Germain x Flamengo - Copa Intercontinental 21h30 - Corinthians x Vasco - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 17h - Talavera x Real Madrid - Copa del Rey 17h15 - Newcastle x Fulham - Copa da Liga Inglesa SporTV 14h - Paris Saint-Germain x Flamengo - Copa Intercontinental 21h30 - Corinthians x Vasco - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+
14h - Cultural Leonesa x Levante - Copa del Rey
15h - Albacete x Celta - Copa del Rey
15h - Huesca x Osasuna - Copa del Rey
15h - Racing x Villarreal - Copa del Rey
15h - Atlético Baleares x Atlético Madrid - Copa del Rey
16h30 - Manchester City x Brentford - Copa da Liga Inglesa
17h - Alavés x Sevilla - Copa del Rey
17h - Talavera x Real Madrid - Copa del Rey
17h15 - Newcastle x Fulham - Copa da Liga Inglesa

Premiere
21h30 - Corinthians x Vasco - Copa do Brasil

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 