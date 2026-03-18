Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo Fábio Will 18.03.26 10h48 Gabriel Taliri estava no Juventude desde 2023 (Divulgação / Juventude-RS) Gabriel Taliari é Série A. O atacante que estava no Juventude-RS foi anunciado pelo Remo nesta quarta-feira (18). Destaque da equipe jaconero, o atleta acertou a sal saída da equipe gaúcha e fechou com o Leão Azul até o final de 2028. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O contrato com o Remo marca o retorno de Gabriel Taliari à Série A do Campeonato Brasileiro, já que o atleta havia caído com o Juventude no ano passado para a Série B. O atleta esteve em Belém na semana passada, para compromisso pela Copa do Brasil. Taliari foi o autor do gol de empate do Juventude diante da Tuna Luso Brasileira, partida que terminou 1 a 1 no tempo normal e finalizou com a equipe gaúcha classificada nas penalidades. VEJA MAIS Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição Vitor Bueno cobra fim de 'gols bobos' e aponta caminho para primeira vitória do Remo Meia destaca erros defensivos, pede mais eficiência no último passe e afirma que Leão precisará de jogo “praticamente perfeito” para enfrentar o Flamengo no Maracanã Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A A chegada de Gabriel Taliari foi concluída com o Remo adquirindo parte dos direitos econômicos do atleta. O Juventude, em seu perfil no "X", informou que a negociação girou em torno de R$4 milhões. Em nota, o Juventude informou que a negociação rendeu um valor de aproximadamente R$4 milhões aos cofres do clube. “A negociação do atleta — que tinha contrato até o fim desta temporada com o Juventude —, renderá um retorno aproximado de R$ 4 milhões aos cofres do Clube. A proposta apresentada ao atleta também contempla um novo patamar contratual, representando um importante passo em sua carreira”, informou a equipe jaconera. Taliari tinha contrato com o Juventude até o final da temporada e, já no mês de julho, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele chega ao Remo junto com outro Gabriel, o Poveda, que já treina com a equipe azulina. Taliari nesta temporada acumula 11 partidas com a camisa do time da Serra gaúcha e balançou as redes adversárias em seis oportunidades. Natural de Mococa (MG), Gabriel Taliari rodou por vários clubes do futebol brasileiro, principalmente em equipes de São Paulo (SP). Além do Juventude, clube que defendeu desde 2023, Taliari acumula passagens pelo São Bernardo-SP, Capivariano-SP, Água Santa-SP, Athletico-PR, Mirassol-SP, Ituano-SP, Santo André-SP, CSA-AL e Brusque-SC. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo gabriel taliari futebol série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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