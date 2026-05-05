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Volante do Remo comemora folga na tabela para duelo contra o Palmeiras: 'Foco total nesse jogo'

Para o duelo contra o líder da Série A, o Leão Azul ganhou uma semana de treinos

O Liberal
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Patrick atento às instruções de Léo Condé, à espera do Palmeiras. (Raul Martins | Remo)

O Clube do Remo terá um dos jogos mais difíceis, senão o mais difícil, da temporada neste domingo (10), contra ninguém menos que o líder Palmeiras. Embora seja no Mangueirão, os azulinos sabem que o adversário costuma dar trabalho fora de casa, tendo, inclusive, mais vitórias do que empates ou derrotas nesta Série A.

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Dos sete jogos longe da capital paulista, o Palmeiras venceu quatro, empatou dois e perdeu apenas um, para o Vasco, na 5ª rodada. Diante do panorama, o volante Patrick sabe que o time azulino não terá vida fácil, mas garante, no mínimo, uma equipe bem preparada e concentrada.

"A gente vem numa sequência muito grande, com muitos jogos fora de casa. Agora, com uma semana para descansar e se preparar depois dessa vitória importante, dá um pouco mais de tranquilidade. É uma questão mais mental: estar em casa com a família, mais próximo, concentrado, sem viagens no meio da semana e, principalmente, focar a energia para esse período", avalia.

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O argumento tem sentido. Pela primeira vez desde o início da Série A, o Remo terá uma semana de preparação para uma partida, sem contar que os remistas ainda sentem o gosto da primeira vitória fora de casa, sobre o Botafogo. "O momento é diferente. A gente sempre teve o espírito de luta desde o começo da temporada. Às vezes as coisas acontecem: adversários duros, jogos fora. Hoje temos mais volume e vitórias. É um pouco disso."

Apesar de ainda ocupar a vice-lanterna da competição, o volante enxerga o elenco mais encorpado, com maior capacidade de reação, sobretudo em casa, diante da torcida.

Outro detalhe para a partida será a estreia do impedimento semiautomático, nova tecnologia que utiliza 28 câmeras 4K e inteligência artificial para traçar linhas de impedimento em segundos. "Essa tecnologia semiautomática tem dado certo lá fora e acho que, se for útil para deixar o jogo mais justo quanto ao impedimento, espero que esteja correta. Acredito que vai ajudar e tirar algumas dúvidas de impressão de ótica, quando dizem que está torta, assim ou assado", completa.

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