Volante do Remo comemora folga na tabela para duelo contra o Palmeiras: 'Foco total nesse jogo' Para o duelo contra o líder da Série A, o Leão Azul ganhou uma semana de treinos O Liberal 05.05.26 19h53 Patrick atento às instruções de Léo Condé, à espera do Palmeiras. (Raul Martins | Remo) O Clube do Remo terá um dos jogos mais difíceis, senão o mais difícil, da temporada neste domingo (10), contra ninguém menos que o líder Palmeiras. Embora seja no Mangueirão, os azulinos sabem que o adversário costuma dar trabalho fora de casa, tendo, inclusive, mais vitórias do que empates ou derrotas nesta Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dos sete jogos longe da capital paulista, o Palmeiras venceu quatro, empatou dois e perdeu apenas um, para o Vasco, na 5ª rodada. Diante do panorama, o volante Patrick sabe que o time azulino não terá vida fácil, mas garante, no mínimo, uma equipe bem preparada e concentrada. "A gente vem numa sequência muito grande, com muitos jogos fora de casa. Agora, com uma semana para descansar e se preparar depois dessa vitória importante, dá um pouco mais de tranquilidade. É uma questão mais mental: estar em casa com a família, mais próximo, concentrado, sem viagens no meio da semana e, principalmente, focar a energia para esse período", avalia. VEJA MAIS Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda O argumento tem sentido. Pela primeira vez desde o início da Série A, o Remo terá uma semana de preparação para uma partida, sem contar que os remistas ainda sentem o gosto da primeira vitória fora de casa, sobre o Botafogo. "O momento é diferente. A gente sempre teve o espírito de luta desde o começo da temporada. Às vezes as coisas acontecem: adversários duros, jogos fora. Hoje temos mais volume e vitórias. É um pouco disso." Apesar de ainda ocupar a vice-lanterna da competição, o volante enxerga o elenco mais encorpado, com maior capacidade de reação, sobretudo em casa, diante da torcida. Outro detalhe para a partida será a estreia do impedimento semiautomático, nova tecnologia que utiliza 28 câmeras 4K e inteligência artificial para traçar linhas de impedimento em segundos. "Essa tecnologia semiautomática tem dado certo lá fora e acho que, se for útil para deixar o jogo mais justo quanto ao impedimento, espero que esteja correta. Acredito que vai ajudar e tirar algumas dúvidas de impressão de ótica, quando dizem que está torta, assim ou assado", completa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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