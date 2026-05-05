Patrick de Paula inicia tratamento fora de Belém e desfalca o Remo

O Clube do Remo informou que o meia Patrick de Paula está em tratamento intensivo por conta de uma pubalgia, problema que o atleta enfrenta há algumas semanas. A lesão tem limitado sua participação nas atividades com o elenco.

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Segundo o clube, foram oferecidas ao jogador todas as opções terapêuticas disponíveis, incluindo métodos modernos e avançados indicados para esse tipo de quadro clínico. Ainda assim, o atleta optou por seguir o tratamento em São Paulo, ao lado de um médico de sua confiança.

A decisão também leva em conta a proximidade com a família durante o período de recuperação. O Remo afirmou que respeita a escolha do jogador e segue acompanhando a evolução do caso, com expectativa de retorno o mais breve possível.