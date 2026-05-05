Patrick de Paula inicia tratamento fora de Belém e desfalca o Remo Meia trata pubalgia em São Paulo após optar por acompanhamento com médico particular O Liberal 05.05.26 21h30 Patrick de Paula segue em tratamento médico. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo informou que o meia Patrick de Paula está em tratamento intensivo por conta de uma pubalgia, problema que o atleta enfrenta há algumas semanas. A lesão tem limitado sua participação nas atividades com o elenco. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o clube, foram oferecidas ao jogador todas as opções terapêuticas disponíveis, incluindo métodos modernos e avançados indicados para esse tipo de quadro clínico. Ainda assim, o atleta optou por seguir o tratamento em São Paulo, ao lado de um médico de sua confiança. A decisão também leva em conta a proximidade com a família durante o período de recuperação. O Remo afirmou que respeita a escolha do jogador e segue acompanhando a evolução do caso, com expectativa de retorno o mais breve possível. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Patrick de Paula inicia tratamento fora de Belém e desfalca o Remo Meia trata pubalgia em São Paulo após optar por acompanhamento com médico particular 05.05.26 21h30 Futebol Volante do Remo comemora folga na tabela para duelo contra o Palmeiras: 'Foco total nesse jogo' Para o duelo contra o líder da Série A, o Leão Azul ganhou uma semana de treinos 05.05.26 19h53 FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Neymar faz gol, sela paz com Robinho Jr., mas vê Santos só empatar na Sul-Americana 05.05.26 23h47 Futebol Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. 05.05.26 15h31 FORA DE CAMPO Robinho Jr. quer desculpas públicas de Neymar; Santos vê tentativa de rescisão do jovem, diz TV Pessoas ligadas ao Santos avaliam que a postura do estafe do atleta pode indicar uma estratégia para buscar uma rescisão contratual por vias legais 05.05.26 10h11 Futebol Patrick de Paula inicia tratamento fora de Belém e desfalca o Remo Meia trata pubalgia em São Paulo após optar por acompanhamento com médico particular 05.05.26 21h30