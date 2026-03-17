Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A O Liberal 17.03.26 15h12 Torcida do Flamengo já garantiu boa parte dos ingressos para o jogo (Paula Reis / Flamengo) A torcida do Flamengo deu mais uma demonstração de que a missão do Remo não será das mais fáceis. O clube carioca informou em suas redes sociais que os ingressos do setor norte foram todos comercializados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em publicação, o perfil oficial do Flamengo informou a lotação máxima do setor norte e pediu o apoio do torcedor no confronto diante do Leão Azul Paraense. “A Nação não brinca em serviço! Os ingressos para o Setor Norte de Flamengo x Remo já acabaram, mas os demais setores continuam à venda. Não fique de fora, garanta seu lugar e vamos juntos apoiar o Mengão em busca de mais uma vitória”, publicou o Flamengo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo estão confiantes na vitória rubro-negra de forma acachapante. Veja alguns comentários: “10 x 0 em cima desse time desconhecido do Remo” – Ian Douglas “Vamos passar o caminhão nesse jogo” Jhonathan Pires “Jogo para assumir a artilharia, Pedro. Menos de 6 a 0 é papo de crise e protesto” Felipe Alves De acordo com o Portal O Lance, do Rio de Janeiro, mais de 45 mil ingressos já forma vendidos para a partida entre Flamengo x Remo. Os bilhetes estão disponíveis nos valores que vão de R$40 (meia-entrada), R$80, R$287,50 (meia entrada) e R$500. O torcedor que quiser acompanhar a partida pode adquiri os bilhetes no site www.ingressos.flamengo.com.br Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo flamengo x remo torcida do flamengo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 FUTEBOL Remo pega o Flamengo no Maracanã pela Série A; última vitória azulina no estádio foi há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia; veja os valores Leão Azul terá o apoio do torcedor diante do Tricolor Baiano 17.03.26 14h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã 17.03.26 11h52