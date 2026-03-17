Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos

A torcida do Flamengo deu mais uma demonstração de que a missão do Remo não será das mais fáceis. O clube carioca informou em suas redes sociais que os ingressos do setor norte foram todos comercializados.

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Em publicação, o perfil oficial do Flamengo informou a lotação máxima do setor norte e pediu o apoio do torcedor no confronto diante do Leão Azul Paraense.

“A Nação não brinca em serviço! Os ingressos para o Setor Norte de Flamengo x Remo já acabaram, mas os demais setores continuam à venda. Não fique de fora, garanta seu lugar e vamos juntos apoiar o Mengão em busca de mais uma vitória”, publicou o Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo estão confiantes na vitória rubro-negra de forma acachapante.

Veja alguns comentários:

“10 x 0 em cima desse time desconhecido do Remo” – Ian Douglas

“Vamos passar o caminhão nesse jogo” Jhonathan Pires

“Jogo para assumir a artilharia, Pedro. Menos de 6 a 0 é papo de crise e protesto” Felipe Alves

De acordo com o Portal O Lance, do Rio de Janeiro, mais de 45 mil ingressos já forma vendidos para a partida entre Flamengo x Remo. Os bilhetes estão disponíveis nos valores que vão de R$40 (meia-entrada), R$80, R$287,50 (meia entrada) e R$500. O torcedor que quiser acompanhar a partida pode adquiri os bilhetes no site www.ingressos.flamengo.com.br