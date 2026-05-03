Remo erra um a cada cinco passes no Brasileirão e tem problema na criação de jogadas Número está entre os piores da competição e reflete falta de controle no meio Caio Maia 03.05.26 8h30 Remo tem o pior aproveitamento de passes da Série A. (Wagner Santana / O Liberal) Após 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, Remo convive com uma realidade incômoda: além de ocupar a zona de rebaixamento, apresenta um dos ataques menos funcionais da competição. Mais do que a escassez de gols, o que preocupa é a dificuldade de construir jogadas, um problema que os números ajudam a traduzir com precisão. Um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, com base em dados do Fotmob obtidos no dia 1º de maio, véspera da partida contra o Botafogo-RJ, revela que o Remo tem o pior índice de acerto de passes da Série A, com apenas 79%. Na prática, significa que o time erra um a cada cinco passes. Esse dado se conecta diretamente com outro sintoma: o baixo volume de trocas de passes. Com média de 267 por partida, o Leão aparece entre os piores da competição no quesito, superando apenas duas equipes. A raiz do problema pode passar pelas ausências de Patrick de Paula e Vitor Bueno, afastados das últimas partidas por lesão. Sem os dois principais articuladores, a responsabilidade criativa recai sobre volantes de características mais defensivas, o que ajuda a explicar a baixa precisão nos passes e a dificuldade em sustentar posse no campo adversário. Mesmo quando consegue produzir, o Remo não transforma volume em eficiência. O indicador de gols esperados (xG) aponta que a equipe deveria ter marcado ao menos 15 vezes, mas balançou as redes em apenas 13 oportunidades. A diferença, embora aparentemente pequena, tem impacto direto na tabela em um contexto de luta contra o rebaixamento. A discrepância entre o esperado e o realizado evidencia dois problemas: a ansiedade nas finalizações, típica de equipes pressionadas, e a baixa qualidade das chances criadas. Com pouca construção coletiva, os atacantes se veem obrigados a tentar soluções individuais, geralmente em condições desfavoráveis. Próximos compromissos Depois do duelo contra o Botafogo-RJ o Remo volta a campo no próximo domingo (10), às 16h, contra o Palmeiras, no Mangueirão, pela 15ª rodada. A partida terá transmissão Lance e Lance pelo OLiberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58