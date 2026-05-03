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Remo erra um a cada cinco passes no Brasileirão e tem problema na criação de jogadas

Número está entre os piores da competição e reflete falta de controle no meio

Caio Maia
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Remo tem o pior aproveitamento de passes da Série A. (Wagner Santana / O Liberal)

Após 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, Remo convive com uma realidade incômoda: além de ocupar a zona de rebaixamento, apresenta um dos ataques menos funcionais da competição. Mais do que a escassez de gols, o que preocupa é a dificuldade de construir jogadas, um problema que os números ajudam a traduzir com precisão.

Um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, com base em dados do Fotmob obtidos no dia 1º de maio, véspera da partida contra o Botafogo-RJ, revela que o Remo tem o pior índice de acerto de passes da Série A, com apenas 79%. Na prática, significa que o time erra um a cada cinco passes.

Esse dado se conecta diretamente com outro sintoma: o baixo volume de trocas de passes. Com média de 267 por partida, o Leão aparece entre os piores da competição no quesito, superando apenas duas equipes.

A raiz do problema pode passar pelas ausências de Patrick de Paula e Vitor Bueno, afastados das últimas partidas por lesão. Sem os dois principais articuladores, a responsabilidade criativa recai sobre volantes de características mais defensivas, o que ajuda a explicar a baixa precisão nos passes e a dificuldade em sustentar posse no campo adversário.

Mesmo quando consegue produzir, o Remo não transforma volume em eficiência. O indicador de gols esperados (xG) aponta que a equipe deveria ter marcado ao menos 15 vezes, mas balançou as redes em apenas 13 oportunidades. A diferença, embora aparentemente pequena, tem impacto direto na tabela em um contexto de luta contra o rebaixamento.

A discrepância entre o esperado e o realizado evidencia dois problemas: a ansiedade nas finalizações, típica de equipes pressionadas, e a baixa qualidade das chances criadas. Com pouca construção coletiva, os atacantes se veem obrigados a tentar soluções individuais, geralmente em condições desfavoráveis.

Próximos compromissos

Depois do duelo contra o Botafogo-RJ o Remo volta a campo no próximo domingo (10), às 16h, contra o Palmeiras, no Mangueirão, pela 15ª rodada. A partida terá transmissão Lance e Lance pelo OLiberal.com.

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