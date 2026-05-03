Projeto de ginástica da Uepa ganha novos equipamentos em Belém; saiba detalhes Centro de treinamento atende cerca de 200 meninas e amplia estrutura para base e alto rendimento Fábio Will 03.05.26 9h00 O centro de treinamento de ginástica da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, recebeu novos equipamentos para as atividades esportivas desenvolvidas com crianças e adolescentes. O espaço é coordenado pelo professor Ulisses Lima, responsável pela formação de atletas no Estado. Atualmente, cerca de 200 meninas participam do projeto “Talentos Esportivos”, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Durante visita ao ginásio, a equipe de O Liberal acompanhou um dia de treinos e conversou com o professor sobre os avanços na estrutura. Segundo Ulisses, a chegada dos novos aparelhos representa um salto na qualidade dos treinamentos, tanto para iniciantes quanto para atletas de alto rendimento, que representam o Estado e o país. De acordo com o professor, o centro passou a contar com um conjunto completo de aparelhos utilizados na ginástica artística. “Conseguimos um set completo de equipamentos, como salto sobre a mesa, barras assimétricas, o tablado completo e um fosso que nós não tínhamos. Além disso, chegaram materiais de apoio, principalmente voltados para a base e também para o alto rendimento”, explicou. Ulisses Lima carrega o DNA da ginástica (Wagner Santana / O Liberal) Projeto atende crianças a partir dos 5 anos As atividades no local contemplam diferentes faixas etárias, com foco na formação esportiva desde a infância. Mais de 100 meninas, entre cinco e oito anos, participam regularmente dos treinos. “Hoje temos 200 crianças inscritas no projeto. Muitas começam ainda pequenas e permanecem por anos. Temos atletas com 18 anos que estão aqui há uma década”, destacou. Técnico Ulisses Lima repassando seu conhecimento às meninas (Wagner Santana / O Liberal) As inscrições são feitas diretamente no ginásio da Uepa, localizado na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Para participar, é necessário ter entre cinco e oito anos e apresentar a documentação exigida. Confira a galeria de fotos ginastica FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal FOTO: Wagner Santana / O Liberal Formação de atletas para seleções e competições internacionais O trabalho desenvolvido no centro já revelou atletas que chegaram a competições de alto nível. Entre os destaques, está Andressa Lima, que integrou a Seleção Brasileira em Paris. Outros nomes também seguem em trajetória no esporte, como Francine, que faz parte da seleção juvenil e já participou de competições internacionais. Além disso, atletas formadas no projeto seguem carreira em clubes de outras regiões do país em busca de melhores condições de treinamento. Centro de treinamento da Uepa e seus novos aparelhos (Wagner Santana / O Liberal) Delegação participará de competição no Peru O grupo também se prepara para disputar a Copa de Las Américas, que será realizada no Peru, entre os dias 21 e 27 de julho. A delegação contará com 28 atletas, com idades entre cinco e 18 anos. “Será uma competição importante, com possibilidade de medalhas tanto no individual quanto por equipes”, afirmou o professor. Desafios incluem falta de profissionais e estrutura ampliada Apesar dos avanços, Ulisses Lima apontou desafios para o desenvolvimento da ginástica no Pará, especialmente na formação de novos profissionais. “Hoje sou o único professor de ginástica. Tenho apoio, mas a procura por atividades no masculino ainda é pequena. O espaço também poderia ser melhor aproveitado pela manhã, mas não temos profissional disponível”, disse. Meninas de várias idades participam do projeto na Uepa (Wagner Santana / O Liberal) Trajetória ligada à ginástica e à Uepa Com longa história no esporte, Ulisses destacou a relação pessoal com a ginástica e com a universidade. Ele foi atleta, participou da inauguração do ginásio em 1983 e segue atuando no local desde a formação em educação física. “A ginástica me trouxe para o curso de educação física, que fiz aqui mesmo. Esse espaço faz parte da minha vida. Acompanho o crescimento das alunas, não só no esporte, mas também para a vida”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes uepa ginástica belém ulisses lima COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. 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