Corrida do Sal retorna ao circuito paraense de olho em 'novo perfil' de corredores

A contagem regressiva para a 17ª edição da Corrida do Sal já começou. A menos de três meses do evento que marca o retorno da prova ao calendário do esporte paraense, a expectativa é grande por parte da organização, que prepara várias surpresas para marcar a edição especial de uma das mais tradicionais corridas de rua do Norte do Brasil.

Em 2026, o circuito volta às ruas de Salinópolis após um hiato de seis anos. A pandemia de Covid-19 foi um dos motivos que condicionaram a pausa da Corrida do Sal, como contou ao Núcleo de Esportes de O Liberal o organizador do evento, Anatólio Thiers.

Segundo ele, o retorno do circuito vem tendo boa aceitação do público, com a meta de inscritos sendo batida e as vagas podendo acabar até o início de junho.

"Há seis anos (a Corrida do Sal) foi deixado de ser feito por conta da pandemia e outros problemas. Agora estamos voltando com força total. Vamos fazer um super evento, diferenciado. Aproveitar que será o último final de semana em Salinas, onde vão estar os turistas de vários estados e muitos corredores. Estamos vendo isso pela quantidade de corredores inscritos. O primeiro lote acabou praticamente em dois dias. Vamos fazer um evento diferenciado", celebrou.

No dia 25 de julho, os participantes terão dois percursos para escolher: 3 e 7km. Originalmente, a Corrida do Sal era feita com o único percurso de 10km. Porém, como esta edição é marcada pelo retorno da prova, a organização optou por dividir em duas etapas.

"Limitamos o percurso, que originalmente era de 10km. Como estamos voltando agora, existe uma comunidade grande de corredores novos, que estão iniciando. Por conta disso, estamos optando por colocar 3 e 7km de percurso. Possivelmente em 2027 vamos retornar aos 10km. Limitamos em três mil corredores para poder administrar o evento, que seja bem elaborado", revelou já planejando a edição do próximo ano.

Novo perfil

A mudança de formatação da Corrida do Sal atende ao novo modo de consumo dos esportes de rua. Segundo dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), a prática de corridas de rua teve um aumento em 85% em todo o Brasil em 2025. O levantamento apontou ainda que, comparado ao ano de 2024, este aumento foi de 24%.

E dentro deste cenário nacional, a 17ª edição da Corrida do Sal diversifica a entrega para atender o novo perfil do corredor de rua.

"Antes da pandemia, a corrida tinha uma realidade. Quando a gente conseguia fazer um evento com mil pessoas, era um evento grande. A gente comemorava. Praticamente existia só a corrida do Círio, que é um evento grande. As outras 'normais', com mil participantes, a gente estava comemorando. Hoje, depois da pandemia, acredito que o povo descobriu o evento, de fazer esporte ao ar livre. Você vê que a corrida não é só um esporte. É uma maneira de interagir, socializar. Você vê vários grupos de amigos correndo. Antigamente eram mil pessoas, hoje são três mil. As inscrições acabam rápido. Atribuo a isso o crescimento das corridas", ressaltou Anatólio Thiers.

Legenda (Fotos: Thiago Gomes/ O Liberal)

Além do evento em si, a expectativa é para que a Corrida do Sal aqueça, ainda mais, a economia de Salinas durante o mês de julho, tradicionalmente marcado por ser um dos principais destinos da população paraense no meio do ano, no chamado Verão Amazônico.

Para Anatólio Thiers, organizador da Corrida do Sal, a escolha pelo último final de semana de julho para o evento foi estratégica, principalmente pelo fato de se tratar de um local com praia e que atende a todos os tipos de famílias.

"Vamos colocar três mil corredores em Salinas. Ele não vai sozinho, leva o parceiro, parceira, filho, pais. Vai fomentar muito o turismo na região que, por si só, e por ser o último final de semana, já é muito grande. Este evento vai deixar Salinas bem lotada", destacou.

"Fiquei muito entusiasmado (com o convite para organizar o retorno da Corrida do Sal). Já fui praticante de corrida e corri muito essa de Salinas. Era uma das que eu mais gostava de participar, justamente por ser em Salinas, local onde a gente passava as férias reunindo os amigos. Quando me chamaram para fazer, eu acenei positivamente e falei o quanto seria bom ter o evento. Estamos bem empolgados e empenhados em fazer um evento diferenciado", completou.

Surpresas do evento

A orla da praia do Maçarico será o cenário da 17ª edição da Corrida do Sal. A partir das 6h da manhã, cerca de três mil corredores vão tomar conta das ruas de Salinas para celebrar o retorno do evento ao calendário esportivo do Norte do Brasil.

E para comemorar, está sendo preparado uma grande festa para os participantes. Além das tradicionais medalhas, shows estão sendo programados para o pós-corrida.

"Queremos fazer um modelo diferente de evento, não sendo apenas uma corrida, mas sim uma festa. Todo mundo vai estar em Salinas se divertindo, de férias, aproveitar para curtir uma banda de música, atrações no meio do percurso. Ele (percurso) em si já é fenomenal. Vamos aproveitar toda a orla que foi revitalizada, com os corredores podendo enxergar o mar. Isso já é maravilhoso. Além disso, vamos estar colocando algumas atrações durante o percurso e a chegada", disse Anatólio Thiers.

"O diferencial é o percurso. Você imagina correndo em Belém, pegando as ruas e tudo mais. Não temos a visão do mar. Agora você correr em uma orla, é uma coisa maravilhosa. É sensacional. Isso, acredito, que seja o grande diferencial", completou.

Legenda (Fotos: Thiago Gomes/ O Liberal)

Outro ponto de destaque na Corrida do Sal é o uso da tecnologia. Quem participar das provas de 3 e 7km vai poder ter, ao final do evento, todo o detalhamento do tempo feito durante o percurso. Para isso, o chip de cronometragem será anexado ao "número de peito", que vai monitorar em tempo real a cada passada pelos tapetes instalados ao longo da avenida.

"Antes, o chip era colocado no tênis. O 'número de peito' vinha anexado na camisa. Hoje, com a tecnologia, o chip é anexado atrás do 'número de peito'. Colocamos um tapete e duas antenas. Toda vez que um atleta passa por cima desse tapete, é detectado. Estamos com o sistema em um computador e vendo o tempo ser cronometrado".

Além disso, a segurança antes, durante e depois das provas estão na pauta da organização.

"Sabemos, mais ou menos, o procedimento porque fazemos eventos em quase todo o final de semana. Já temos um planejamento de como será montado. Será na praia do Maçarico. Estrategicamente tem uma tenda para eventos. Possivelmente nossa largada será de lá. Já temos algumas bandas acertadas, que vamos divulgar mais para frente. Por enquanto é surpresa. Alguns materiais temos que levar de Belém. E vamos usar algumas coisas de lá. Estamos em contato com a prefeitura, polícia militar, bombeiros, secretaria de esportes para que ter essa parceria com a Chip Belém e Grupo Liberal", finalizou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato.