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Invicto, Águia de Marabá encara o Oratório fora de casa pela Série D

Vice-líder do Grupo A5, Azulão busca manter boa fase neste domingo (3), antes de duelo decisivo pela Copa Norte

O Liberal
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O técnico Júlio César Nunes já definiu o time marabaense para o duelo deste domingo. (@johnwesley / Águia de Marabá)

O Águia de Marabá volta a campo neste domingo (3), às 15h30, para mais um desafio pela Série D do Campeonato Brasileiro. No Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP), o Azulão enfrenta o Oratório pela quinta rodada do Grupo A5.

A equipe paraense vive bom momento na competição. Invicto, o Águia soma duas vitórias e dois empates, ocupando a vice-liderança do grupo com seis pontos, atrás apenas do Trem, que tem oito. Já o Oratório aparece na quinta e penúltima posição, com três pontos, e vem de derrota justamente para o líder.

Além da boa campanha na Série D, o Azulão chega embalado após encerrar a primeira fase da Copa Norte com desempenho sólido. O time garantiu a liderança do Grupo B e ampliou sua invencibilidade para nove partidas, mesmo empatando em 1 a 1 com o Porto Velho fora de casa, após sair atrás no placar.

O técnico Júlio César Nunes valorizou a consistência da equipe ao longo da competição. “Fechamos uma campanha sólida e consistente. Sabíamos que jogar em Porto Velho é difícil, o adversário tem qualidade”, destacou. O treinador também ressaltou a evolução do elenco, com destaque para a participação de jovens jogadores.

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“Esse processo é importante. O Sapinho fez um jogo muito equilibrado, ajudando na defesa e na organização ofensiva. Os jovens que entraram foram bem, não sentiram a partida. Isso mostra a evolução do grupo junto com os mais experientes. O Wendel entrou muito bem e participou diretamente do lance do gol, assim como o Kaique, que mesmo fora de posição, conseguiu marcar e garantir o empate”, completou.

O confronto deste domingo também marca o primeiro de dois encontros seguidos entre as equipes, que voltam a se enfrentar na sexta rodada, desta vez em Marabá.

Após o compromisso pela Série D, o Águia de Marabá muda o foco para a semifinal da Copa Norte. O time encara o Paysandu em jogo único, previsto para o dia 6 de maio, no Estádio Zinho de Oliveira.

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