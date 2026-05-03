Invicto, Águia de Marabá encara o Oratório fora de casa pela Série D Vice-líder do Grupo A5, Azulão busca manter boa fase neste domingo (3), antes de duelo decisivo pela Copa Norte O Liberal 03.05.26 8h00 O técnico Júlio César Nunes já definiu o time marabaense para o duelo deste domingo. (@johnwesley / Águia de Marabá) O Águia de Marabá volta a campo neste domingo (3), às 15h30, para mais um desafio pela Série D do Campeonato Brasileiro. No Estádio Augusto Antunes, em Santana (AP), o Azulão enfrenta o Oratório pela quinta rodada do Grupo A5. A equipe paraense vive bom momento na competição. Invicto, o Águia soma duas vitórias e dois empates, ocupando a vice-liderança do grupo com seis pontos, atrás apenas do Trem, que tem oito. Já o Oratório aparece na quinta e penúltima posição, com três pontos, e vem de derrota justamente para o líder. Além da boa campanha na Série D, o Azulão chega embalado após encerrar a primeira fase da Copa Norte com desempenho sólido. O time garantiu a liderança do Grupo B e ampliou sua invencibilidade para nove partidas, mesmo empatando em 1 a 1 com o Porto Velho fora de casa, após sair atrás no placar. O técnico Júlio César Nunes valorizou a consistência da equipe ao longo da competição. “Fechamos uma campanha sólida e consistente. Sabíamos que jogar em Porto Velho é difícil, o adversário tem qualidade”, destacou. O treinador também ressaltou a evolução do elenco, com destaque para a participação de jovens jogadores. VEJA MAIS Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. Águia de Marabá defende liderança e tenta manter 100% na Copa Norte Já classificado, Azulão enfrenta o Porto Velho e pode ter reforço no ataque para sequência da temporada Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa “Esse processo é importante. O Sapinho fez um jogo muito equilibrado, ajudando na defesa e na organização ofensiva. Os jovens que entraram foram bem, não sentiram a partida. Isso mostra a evolução do grupo junto com os mais experientes. O Wendel entrou muito bem e participou diretamente do lance do gol, assim como o Kaique, que mesmo fora de posição, conseguiu marcar e garantir o empate”, completou. O confronto deste domingo também marca o primeiro de dois encontros seguidos entre as equipes, que voltam a se enfrentar na sexta rodada, desta vez em Marabá. Após o compromisso pela Série D, o Águia de Marabá muda o foco para a semifinal da Copa Norte. O time encara o Paysandu em jogo único, previsto para o dia 6 de maio, no Estádio Zinho de Oliveira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d 2026 águia de marabá oratório x águia futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 FUTEBOL Série D: Tuna leva gol nos acréscimos, empata com o Tocantinópolis, mas se mantém no G4 Equipe paraense cedeu igualdade nos minutos finais e se segurou no G4 03.05.26 22h25 FUTEBOL De virada, Águia vence o Oratório-AP e assume a liderança provisória do grupo na Série D Azulão venceu fora de casa o Oratório-AP e tenta se desgarrar dos concorrentes no grupo A5 03.05.26 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58