Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D

Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa

O Liberal
fonte

No encontro das águias, a marabaense levou a melhor. (: William Pereira / TLB)

O Águia de Marabá aproveitou o "fator casa" e venceu a Tuna Luso por 2 a 0, neste sábado (25), no Estádio Zinho de Oliveira, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Felipe Pará, autor dos dois gols no segundo tempo.

A etapa inicial foi equilibrada e truncada, com poucas chances claras. A Tuna tentou controlar a posse de bola e explorar as laterais, enquanto o Águia buscava espaços, mas sem efetividade nas finalizações.

VEJA MAIS

image Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos
Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes

image Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C
Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada

image Supercomputador aponta Brasil como 6º favorito na Copa do Mundo com só 6% de chance de título
No topo do ranking está a Espanha, com 15,81% de chances de título, abrindo vantagem relevante sobre os concorrentes diretos. Logo atrás aparece a França, com 12,95%, seguida pela Inglaterra, que fecha o top-3 com 11,06%

Após o intervalo, o cenário mudou. Mais agressivo, o time marabaense abriu o placar aos 10 minutos, quando Felipe Pará aproveitou jogada pela direita, iniciada por Diogo Carlos. O segundo gol saiu aos 24, novamente pelo lado direito: Alex Silva avançou e cruzou na medida para o meia completar e ampliar.

Com o resultado, o Águia conquista a primeira vitória na competição após três empates, chega a seis pontos e assume a liderança do grupo. Já a Tuna perde a invencibilidade, permanece com cinco pontos e segue dentro do G-4.

Na próxima rodada, as equipes jogam fora de casa: a Tuna enfrenta o Tocantinópolis, enquanto o Águia visita o Oratório.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série d 2026

águia de marabá x tuna luso

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D

Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa

25.04.26 20h45

Futebol

Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia

Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D

23.04.26 21h36

FUTEBOL

Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D

Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa

19.04.26 22h24

FUTEBOL

Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D

Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação

19.04.26 22h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Designer paraense faz proposta de mudança no escudo do Santos em homenagem a Pelé e viraliza

Adenirson Oliveira reformulou o escudo do peixe em homenagem ao Pelé. Mudança gerou elogios, críticas e viralizou ao ser repostado por um perfil de futebol

19.01.23 16h54

FUTEBOL

Ex-esposa do boxeador Floyd Mayweather morreu de overdose acidental, diz autópsia

Josie Harris foi encontrada morta em março

13.06.20 20h54

FUTEBOL

Irã afirma que seleção busca realizar participação 'orgulhosa e bem-sucedida' na Copa do Mundo

A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel

23.04.26 11h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda