Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa O Liberal 25.04.26 20h45 No encontro das águias, a marabaense levou a melhor. (: William Pereira / TLB) O Águia de Marabá aproveitou o "fator casa" e venceu a Tuna Luso por 2 a 0, neste sábado (25), no Estádio Zinho de Oliveira, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Felipe Pará, autor dos dois gols no segundo tempo. A etapa inicial foi equilibrada e truncada, com poucas chances claras. A Tuna tentou controlar a posse de bola e explorar as laterais, enquanto o Águia buscava espaços, mas sem efetividade nas finalizações. VEJA MAIS Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada Supercomputador aponta Brasil como 6º favorito na Copa do Mundo com só 6% de chance de título No topo do ranking está a Espanha, com 15,81% de chances de título, abrindo vantagem relevante sobre os concorrentes diretos. Logo atrás aparece a França, com 12,95%, seguida pela Inglaterra, que fecha o top-3 com 11,06% Após o intervalo, o cenário mudou. Mais agressivo, o time marabaense abriu o placar aos 10 minutos, quando Felipe Pará aproveitou jogada pela direita, iniciada por Diogo Carlos. O segundo gol saiu aos 24, novamente pelo lado direito: Alex Silva avançou e cruzou na medida para o meia completar e ampliar. Com o resultado, o Águia conquista a primeira vitória na competição após três empates, chega a seis pontos e assume a liderança do grupo. Já a Tuna perde a invencibilidade, permanece com cinco pontos e segue dentro do G-4. Na próxima rodada, as equipes jogam fora de casa: a Tuna enfrenta o Tocantinópolis, enquanto o Águia visita o Oratório. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d 2026 águia de marabá x tuna luso futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa 25.04.26 20h45 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 FUTEBOL Águia empata com o Imperatriz em Marabá (PA) e segue sem vencer na Série D Azulão bem que tentou, mas não conseguiu a tão esperada vitória na Série D, mesmo jogando em casa 19.04.26 22h24 FUTEBOL Tuna vence o Oratório-AP e assume a liderança do grupo na Série D Jogando em casa, Lusa venceu o lanterninha Oratório-AP e chegou ao topo da classificação 19.04.26 22h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Designer paraense faz proposta de mudança no escudo do Santos em homenagem a Pelé e viraliza Adenirson Oliveira reformulou o escudo do peixe em homenagem ao Pelé. Mudança gerou elogios, críticas e viralizou ao ser repostado por um perfil de futebol 19.01.23 16h54 FUTEBOL Ex-esposa do boxeador Floyd Mayweather morreu de overdose acidental, diz autópsia Josie Harris foi encontrada morta em março 13.06.20 20h54 FUTEBOL Irã afirma que seleção busca realizar participação 'orgulhosa e bem-sucedida' na Copa do Mundo A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel 23.04.26 11h28