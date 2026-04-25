Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D

O Águia de Marabá aproveitou o "fator casa" e venceu a Tuna Luso por 2 a 0, neste sábado (25), no Estádio Zinho de Oliveira, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Felipe Pará, autor dos dois gols no segundo tempo.

A etapa inicial foi equilibrada e truncada, com poucas chances claras. A Tuna tentou controlar a posse de bola e explorar as laterais, enquanto o Águia buscava espaços, mas sem efetividade nas finalizações.

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Após o intervalo, o cenário mudou. Mais agressivo, o time marabaense abriu o placar aos 10 minutos, quando Felipe Pará aproveitou jogada pela direita, iniciada por Diogo Carlos. O segundo gol saiu aos 24, novamente pelo lado direito: Alex Silva avançou e cruzou na medida para o meia completar e ampliar.

Com o resultado, o Águia conquista a primeira vitória na competição após três empates, chega a seis pontos e assume a liderança do grupo. Já a Tuna perde a invencibilidade, permanece com cinco pontos e segue dentro do G-4.

Na próxima rodada, as equipes jogam fora de casa: a Tuna enfrenta o Tocantinópolis, enquanto o Águia visita o Oratório.