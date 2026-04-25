Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C

Em jogo com bela atuação de Gabriel Mesquita, o Paysandu venceu o Itabaiana por 4 a 1, no Estádio Etelvino Mendonça, na noite deste sábado (25). Com o resultado, o Papão segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro e chega à segunda vitória na competição.

O atacante Ítalo abriu o placar no primeiro tempo. O time bicolor levou o empate na volta do intervalo, com um gol de Isaque, mas, após isso, aproveitou as chances e ampliou com mais três. Caio Mello, Kleiton Pego e Juninho completaram a goleada bicolor.

Confira o lance a lance

Com o resultado, o Paysandu chega a oito pontos na tabela e deve fechar a rodada no G-8. O time ocupa, provisoriamente, a terceira posição da classificação. Até o momento, são duas vitórias e dois empates no campeonato.

Já o Itabaiana se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. A equipe segue com apenas um ponto e ocupa a 18ª colocação.

Agenda

O Paysandu volta a jogar na quarta-feira (29), contra o Trem-AP, pela quinta rodada da primeira fase da Copa Norte. O jogo será fora de casa, e o Papão ainda busca uma vaga na segunda etapa. Na Série C, o Bicola recebe o Botafogo-PB no domingo (3), na Curuzu.

Já o Itabaiana encara o Piauí pela Copa do Nordeste, também na quarta-feira (29), e visita o Maringá, pela Série C, no domingo (3).

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O jogo começou morno e truncado entre as duas equipes. O clube tricolor, em casa, teve mais posse de bola, enquanto o Bicola tentava apertar a marcação no meio de campo. Com isso, os minutos iniciais foram sem grandes ações de ambos os lados. Além disso, tanto o Paysandu quanto o Itabaiana tiveram dificuldades para completar jogadas, com muitos erros de passe, especialmente da equipe bicolor.