Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada O Liberal 25.04.26 19h08 Jogador abriu o placar para o Bicola (Robert Derik / Paysandu) Em jogo com bela atuação de Gabriel Mesquita, o Paysandu venceu o Itabaiana por 4 a 1, no Estádio Etelvino Mendonça, na noite deste sábado (25). Com o resultado, o Papão segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro e chega à segunda vitória na competição. O atacante Ítalo abriu o placar no primeiro tempo. O time bicolor levou o empate na volta do intervalo, com um gol de Isaque, mas, após isso, aproveitou as chances e ampliou com mais três. Caio Mello, Kleiton Pego e Juninho completaram a goleada bicolor. Confira o lance a lance Com o resultado, o Paysandu chega a oito pontos na tabela e deve fechar a rodada no G-8. O time ocupa, provisoriamente, a terceira posição da classificação. Até o momento, são duas vitórias e dois empates no campeonato. Já o Itabaiana se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. A equipe segue com apenas um ponto e ocupa a 18ª colocação. Agenda O Paysandu volta a jogar na quarta-feira (29), contra o Trem-AP, pela quinta rodada da primeira fase da Copa Norte. O jogo será fora de casa, e o Papão ainda busca uma vaga na segunda etapa. Na Série C, o Bicola recebe o Botafogo-PB no domingo (3), na Curuzu. Já o Itabaiana encara o Piauí pela Copa do Nordeste, também na quarta-feira (29), e visita o Maringá, pela Série C, no domingo (3). Como foi o jogo Primeiro tempo O jogo começou morno e truncado entre as duas equipes. O clube tricolor, em casa, teve mais posse de bola, enquanto o Bicola tentava apertar a marcação no meio de campo. Com isso, os minutos iniciais foram sem grandes ações de ambos os lados. Além disso, tanto o Paysandu quanto o Itabaiana tiveram dificuldades para completar jogadas, com muitos erros de passe, especialmente da equipe bicolor. Apesar disso, o Paysandu foi quem levou o primeiro susto, por volta dos 10 minutos de jogo. Edílson errou o passe e deu a bola de presente para Karl, que dominou e chutou para o gol. Gabriel Mesquita, em boa noite, defendeu e evitou o gol. Após os 20 minutos, o Itabaiana deu trabalho para o Paysandu. Em um dos lances, Rodrigo Alves tocou para Kanela, que invadiu a área e chutou cruzado para o gol. A bola bateu na trave. Em outro lance, Everton Kanela, novamente, chegou ao ataque sozinho e ficou cara a cara com o arqueiro bicolor, finalizou, mas Gabriel Mesquita salvou o Papão. Ainda na primeira etapa, Pedro Henrique recebeu e mandou um belo chute para o gol, que parou no travessão. Apesar da pressão dos donos da casa, foi o Papão quem abriu o placar. Na reta final, aos 49 minutos, Kleiton Pego pegou a bola pelo meio, dominou, cortou da defesa e chutou. Ítalo estava bem posicionado e desviou a bola para o fundo do gol. Segundo tempo Na volta do intervalo, o Paysandu levou um baque logo nos minutos iniciais, quando o Itabaiana deixou tudo igual. Aos 3 minutos, após jogada de Everton Kanela, que parou em Gabriel Mesquita, Isaque aproveitou a sobra de bola para desviar para o fundo da rede. O Papão sentiu o gol e demorou para retornar ao jogo. A equipe de Júnior Rocha até tentava criar, mas faltava efetividade e força física. Com isso, o técnico fez algumas mudanças: tirou Ítalo para pôr Lucas Cardoso e colocou Luciano Taboca no lugar de Bonifazi. Já com essas modificações, o time melhorou, ao mesmo tempo em que o Itabaiana pareceu cansar. Aos 23 minutos da segunda etapa, Caio Mello fez para deixar o Papão na frente novamente. O gol veio após cobrança de escanteio: Marcinho levantou na área, Quintana cabeceou e Jefferson, goleiro tricolor, defendeu, mas, na sobra, o camisa 8 do Bicola não desperdiçou. Caio Mello fez o segundo do Bicola (Robert Derik / Paysandu) Logo na sequência, Caio Mello tocou para Kleiton Pego, que dominou bem e mandou cruzado para o fundo da rede. Com o resultado muito favorável para o Bicola, o Itabaiana tentava chegar com mais força ao ataque. Gustavo Cintra, após cruzamento de Elimar, cabeceou para o gol, mas Gabriel Mesquita fez mais uma defesa para os bicolores. Nesse ritmo, já próximo dos 40 minutos, em jogada rápida com Mesquita, Pedro Henrique encontrou Juninho. Inicialmente, finalizou em cima de Jefferson, mas, na sobra, se recuperou e mandou para o fundo do gol: 4 a 1 para o Paysandu. Ficha Técnica Série C - 4ª rodada Itabaiana 1 x 4 Paysandu Data: 25/04 Local: Estádio Etelvino Mendonça - Itabaiana-SE Arbitragem: Roger Goulart (RS), Leirson Peng Martins (RS), Claiton Timm (RS) Itabaiana: Jefferson, Isaque, Betão (Gustavo Fagundes) Ligger, Gustavo Cintra, Gustavo Crecci, Titto, Fabrício, Karl (Dione), Everton Kanela, Rodrigo Alves Técnico: Gilson Kleina Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Bruno Bispo (Yeferson Quintana), Bonifazi (Luciano Taboca), Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico), Marcinho, Thalyson, Kleiton Pego (Juninho), ítalo (Lucas Cardoso) Técnico: Júnior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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