Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 10.06.26 15h45 Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo (X/ @UEFAEURO) Portugal x Nigéria disputam hoje, quarta-feira (10/06), um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portugal x Nigéria ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada), a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Portugal chega embalado após vencer o Chile no último fim de semana em um amistoso marcado por muita tensão, expulsões e confusões. O duelo diante da Nigéria será o último compromisso da seleção portuguesa em casa antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Roberto Martínez contará com o retorno de atletas que se apresentaram após a final da Liga dos Campeões da Europa, como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, reforçando a equipe para a despedida diante da torcida. Já a Nigéria atravessa um processo de reconstrução após ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção africana vem de empate por 2 a 2 com a Polônia e busca ganhar confiança para os próximos ciclos internacionais. VEJA MAIS Eriksen desmaia em campo de novo, e amistoso entre Dinamarca e Ucrânia é encerrado Wesley se lesiona em amistoso e pode desfalcar Seleção Brasileira Lateral da Roma deixou o gramado para a entrada de Danielo Portugal x Nigéria: prováveis escalações Portugal: José Sá; Semedo, Dias, Veiga e João Cancelo; Samú Costa, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez. Nigéria: Okoye; Bewene, Ogbu, Fernández e Bruno; Simon, Onyeka, Ndidi e Ninadi; Moffi e Adams. Técnico: Eric Chelle. FICHA TÉCNICA Portugal x Nigéria Amistoso Internacional Local: Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, Portugal Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo preparatório amistoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões 10.06.26 22h47 Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B 19.07.25 18h47 Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4 11.06.26 1h11 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35