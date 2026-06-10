Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso

Portugal x Nigéria disputam hoje, quarta-feira (10/06), um amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portugal x Nigéria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV (TV fechada), a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Portugal chega embalado após vencer o Chile no último fim de semana em um amistoso marcado por muita tensão, expulsões e confusões. O duelo diante da Nigéria será o último compromisso da seleção portuguesa em casa antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Roberto Martínez contará com o retorno de atletas que se apresentaram após a final da Liga dos Campeões da Europa, como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, reforçando a equipe para a despedida diante da torcida.

Já a Nigéria atravessa um processo de reconstrução após ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção africana vem de empate por 2 a 2 com a Polônia e busca ganhar confiança para os próximos ciclos internacionais.

VEJA MAIS

Portugal x Nigéria: prováveis escalações

Portugal: José Sá; Semedo, Dias, Veiga e João Cancelo; Samú Costa, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

Nigéria: Okoye; Bewene, Ogbu, Fernández e Bruno; Simon, Onyeka, Ndidi e Ninadi; Moffi e Adams. Técnico: Eric Chelle.

FICHA TÉCNICA

Portugal x Nigéria

Amistoso Internacional

Local: Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, Portugal

Data/Horário: 10 de junho de 2026, às 16h45