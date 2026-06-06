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Wesley se lesiona em amistoso e pode desfalcar Seleção Brasileira

Lateral da Roma deixou o gramado para a entrada de Danielo

Redação O Liberal
fonte

Wesley (Roma) (Rafael Ribeiro/CBF)

O lateral-direito Wesley, de 22 anos, da Seleção Brasileira e da Roma, sofreu uma lesão e foi substituído com dores e choro no amistoso contra o Egito, realizado no sábado (6/6), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. A situação do atleta gera preocupação para o início da Copa do Mundo.

A substituição de Wesley ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o jogador deixou o campo para a entrada de Danilo. O lateral chegou a ser atendido pelo médico Rodrigo Lasmar, mas a intervenção não foi suficiente para que ele pudesse seguir na partida.

Além de Danilo, o zagueiro Marquinhos também pode atuar como lateral improvisado, como já fez em jogos do PSG.

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