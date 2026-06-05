Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. O Liberal 05.06.26 16h53 () O Águia de Marabá registrou nesta semana um jogador das categorias de base com um nome que desperta lembranças pouco agradáveis para muitos torcedores brasileiros. Trata-se de Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e que agora está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. A curiosidade envolve justamente a grafia do nome do jovem jogador, bastante semelhante à de Wesley Sneijder, ex-meio-campista da seleção da Holanda que teve papel decisivo na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Snayjder Farias da Silva é oficializado no Águia (Divulgação) Naquele Mundial, o Brasil foi derrotado pelos holandeses por 2 a 1, de virada, nas quartas de final. Os dois gols da Holanda foram marcados por Sneijder, que se tornou um dos personagens mais lembrados daquela campanha brasileira encerrada precocemente. A coincidência vai além do nome. Snayjder nasceu em 10 de agosto de 2010, pouco mais de um mês após a partida disputada em 2 de julho daquele ano, no Estádio Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth, quando o camisa 10 holandês brilhou diante da Seleção Brasileira. Agora, o jovem paraense inicia sua trajetória nas competições de base do Águia de Marabá. Com Snayjder à disposição, a equipe estreia na Copa Pará Sub-17 da Região Sul neste fim de semana. O primeiro compromisso será no domingo (7), quando o Águia recebe o Gavião Kyikatejê. Na rodada seguinte, o time marabaense encara o Carajás fora de casa em busca dos primeiros resultados na competição estadual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol águia de marabá sneijder copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 Futebol Águia de Marabá e Tocantinópolis fazem duelo direto por vaga no Grupo A5 da Série D Equipes se enfrentam no Zinho de Oliveira em confronto decisivo na reta final da fase de grupos; histórico do duelo é equilibrado 30.05.26 8h00 Futebol Tuna inicia venda de ingressos para jogo no Baenão pela Série D Partida contra o Trem-AP pode ser determinante para a permanência da equipe paraense no G-4 do Grupo A5. 27.05.26 17h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Paysandu: Somente três finais de Copa Verde tiveram 'virada' após derrota no primeiro jogo Paysandu terá diante do Anápolis, no domingo, uma missão que poucas equipes conseguiram cumprir na história da competição regional 05.06.26 15h09