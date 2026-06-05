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Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda

Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense.

O Liberal
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O Águia de Marabá registrou nesta semana um jogador das categorias de base com um nome que desperta lembranças pouco agradáveis para muitos torcedores brasileiros. Trata-se de Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e que agora está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense.

A curiosidade envolve justamente a grafia do nome do jovem jogador, bastante semelhante à de Wesley Sneijder, ex-meio-campista da seleção da Holanda que teve papel decisivo na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.

image Snayjder Farias da Silva é oficializado no Águia (Divulgação)

Naquele Mundial, o Brasil foi derrotado pelos holandeses por 2 a 1, de virada, nas quartas de final. Os dois gols da Holanda foram marcados por Sneijder, que se tornou um dos personagens mais lembrados daquela campanha brasileira encerrada precocemente.

A coincidência vai além do nome. Snayjder nasceu em 10 de agosto de 2010, pouco mais de um mês após a partida disputada em 2 de julho daquele ano, no Estádio Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth, quando o camisa 10 holandês brilhou diante da Seleção Brasileira.

Agora, o jovem paraense inicia sua trajetória nas competições de base do Águia de Marabá. Com Snayjder à disposição, a equipe estreia na Copa Pará Sub-17 da Região Sul neste fim de semana.

O primeiro compromisso será no domingo (7), quando o Águia recebe o Gavião Kyikatejê. Na rodada seguinte, o time marabaense encara o Carajás fora de casa em busca dos primeiros resultados na competição estadual.

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